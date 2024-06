Tre turisti trovati morti in Grecia in una settimana: "La causa potrebbe essere il caldo"

Un turista americano di 55 anni è stato trovato senza vita su una spiaggia rocciosa dell'isola di Mathraki, poco distante da Corfù, dopo che l'amico che lo ospitava ne aveva denunciato la scomparsa qualche giorno prima. Il ritrovamento risale a ieri, domenica 16 giugno. L'uomo era stato visto l'ultima volta il martedì precedente mentre si trovava in un bar dell'isola insieme a due turiste, che da allora hanno lasciato la località. Non sono finora emersi dettagli sull'identità dello statunitense né sulle possibili cause del decesso, ma il suo è l'ultimo di una serie di casi simili.

Trovato morto nello stesso giorno anche un 74enne

Nella stessa giornata di domenica 16 giugno è stato trovato esanime anche un altro turista. Si tratta di un 74enne di nazionalità olandese rinvenuto da un drone dei vigili del fuoco avvistato l'ultima volta una settimana prima, mentre camminava nel caldo torrido. Il corpo dell'uomo giaceva a faccia in giù in un burrone, a circa 300 metri dal punto in cui era stato visto l'ultima volta. E appena una settimana fa, il 9 giugno, ha fatto il giro di Michael Mosle, medico molto noto presentatore della Bbc in vacanza sull'isola greca di Symi insieme alla moglie. Alla donna Mosle aveva detto che si sarebbe allontanato per una passeggiata in spiaggia ma non era più rientrato. Dopo quattro giorni di ricerche, il corpo del medico è stato ritrovato dai giornalisti dell'emittente greca "Ert News" vicino ad una staccionata sulla spiaggia di Agias Marinas.

Altri tre turisti scomparsi: la Grecia investita da un'ondata di calore

All'appello mancano altri tre turisti. Lo scorso venerdì 14 è stata segnalata la scomparsa di due donne di 64 e 73 anni sull'isola di Sikinos, nell'arcipelago delle Cicladi. Le due amiche avevano lasciato i rispettivi hotel per incontrarsi e da quel momento si sono perse le loro tracce. Risulta poi disperso anche un altro turista statunitense, Albert Calibet, 59 anni, che non ha fatto più rientro da un'escursione sull'isola di Amorgos. Abc News ha riferito che alcuni familiari e amici di Calibet si sono recati in Grecia per partecipare alle ricerche del 59enne, mentre il vicesindaco dell'isola, Popi Despotidi, ha dichiarato che la scomparsa di Calibet potrebbe essere legata al caldo torrido che sta affliggendo il Paese: "In questi giorni l'isola è insopportabilmente calda. Stiamo valutando tutte le possibilità", ha detto Despotidi.

Negli ultimi giorni le temperature hanno superato i 40 gradi in molte località della Grecia, e le precauzioni delle autorità si sono già concentrate sui principali luoghi d'interesse, con la chiusura dell'Acropoli di Atene e di altri siti turistici durante le ore più calde, in seguito alle segnalazioni di numerosi svenimenti da parte delle persone in fila.