Turista sviene nella piscina dell'hotel e affoga

Un turista britannico è annegato nella piscina di un hotel nella di Palmanova, nell'isola di Maiorca, in Spagna. A quanto pare 53enne è morto dopo essere svenuto mentre nuotava nella piscina dell'Hotel Globales Palmanova, non si capisce se anche a causa di un ritardo nell'intervento del bagnino, che è intervenuto ma non è stato abbastanza. La polizia e i paramedici hanno cercato di rianimarlo dopo aver raggiunto la scena della tragedia ma non sono riusciti a salvarlo e il turista è stato dichiarato morto prima che il suo corpo fosse portato via.

Come racconta il Daily Mail gli agenti della Guardia Civil stanno svolgendo un'indagine di routine e prepareranno un rapporto per un giudice locale. Al momento non si conoscono le generalità del cittadino britannico né se fosse da solo o accompagnato da familiari o amici. Il Globales Palmanova, a pochi passi dalla località festaiola di Magaluf, una delle destinazioni più popolari dell'isola, è un hotel a quattro stelle con piscine per adulti e bambini.