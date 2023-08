Turista italiano affoga in Spagna dopo aver tentato di salvare una coppia in mare

Un turista italiano è affogato in Spagna nel tentativo di salvare due giovani in difficoltà in mare. A perdere la vita è stato un uomo di 40 anni che è deceduto ieri, martedì 1 agosto, sulla spiaggia di Miracle a Tarragona mentre cercava di salvare una coppia che non riusciva a uscire dall'acqua a causa delle onde e che alla fine però è riuscita a mettersi in salvo e a raggiungere la riva. Secondo la Protezione Civile della Generalitat della Catalogna, l'incidente è avvenuto di sera dopo le 19.30, quando l'uomo si è tuffato in mare dalla zona rocciosa del Fortí per aiutare una coppia in difficoltà che non riusciva a uscire dall'acqua, hanno spiegato diversi testimoni dell'incidente.

Una moto d'acqua del Salvamento Marítimo ha provato a soccorrere l'uomo, che è stato portato in spiaggia dove gli sono state praticate, purtroppo senza successo, manovre di salvataggio. Delle due persone che la vittima aveva cercato di salvare, una giovane di 23 anni è stata portata in ambulanza all'ospedale Joan XXIII di Tarragona dopo essere stata colpita da crisi di angoscia, mentre il suo compagno non ha richiesto assistenza medica.

Come riporta El Pais, se il 2022, con 394 morti per annegamento, è stato un anno terribile per la Spagna, il 2023 sembra destinato ad essere ancora peggiore. La cifra di 481 morti del 2017, la più alta da quando si è cominciato a portare il conto nel 2015, non sembra più così lontana dopo che i primi sei mesi di quest'anno si sono chiusi con 169 morti, 22 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Otto annegamenti in sole 24 ore questa settimana hanno fatto scattare il campanello d'allarme. Il presidente della Catalogna, Pere Aragonès, ha invitato tutti i bagnanti alla "massima prudenza" sulle spiagge e nelle piscine.

Continua a leggere su Europa.Today.it