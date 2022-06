La Turchia cambia nome

Turchia o tacchino? In inglese, la distinzione non è così semplice, poiché entrambe le parole si traducono in "Turkey". Stanco di questa confusione, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha chiesto alle Nazioni Unite di cambiare il nome del suo Paese in “Türkiye”, termine che secondo il capo di Stato tradurrebbe meglio "la nostra cultura, la nostra gente e i nostri valori". Ha inoltre indicato una definizione del Cambridge English Dictionary come una delle cause del rebranding, in quanto la parola significa anche "qualcosa che è gravemente difettoso" o "una persona stupida o sciocca".

L’Onu ha accettato la richiesta del governo. La registrazione ufficiale del nuovo nome è stata confermata all'agenzia Anadolu dal portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric. "La modifica del nome del Paese è entrata in vigore al momento della ricezione della lettera", ha dichiarato il portavoce, riferendosi alla missiva inviata dal ministro degli Esteri turco Mevlüt Çavusoglu al segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres sulla questione.

Il presidente ha ordinato per decreto che tutti i prodotti fabbricati nel Paese siano etichettati come "made in Türkiye", cosa che molte aziende fanno da 20 anni e ha lanciato una campagna pubblicitaria con lo slogan “Hello Türkiye”. Ankara utilizza da tempo il nome tradizionale nelle sue comunicazioni formali e nei siti web in lingua straniera.

La decisione di cambiare il nome ha suscitato reazioni contrastanti su Internet. I funzionari governativi la sostengono, ma altri dicono che è una distrazione mentre il presidente si prepara alle elezioni del prossimo anno in una situazione di grave crisi economica.

Non è insolito che i Paesi cambino nome. Nel 2020, i Paesi Bassi hanno smesso di chiamarsi Olanda e prima di allora la Macedonia ha cambiato nome in Macedonia del Nord a causa di una disputa geopolitica con la Grecia. Lo Swaziland è diventato Esuatini nel 2018.