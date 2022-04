La Turchia vuole chiudere la principale organizzazione femminista del Paese

Il più importante movimento femminista della Turchia potrebbe sparire. La procura di Istanbul ha avviato un procedimento legale per chiudere l'organizzazione per i diritti delle donne 'Piattaforma Noi Fermeremo il Femminicidio” (Kad?n Cinayetlerini Durduraca??z Platformu, Kcdp). È stata la stessa associazione ad annunciare sul proprio sito di essere stata accusata di "attività illegali e immorali" e di "danneggiamento della struttura familiare turca". "Diverse denunce sono state presentate alle autorità dicendo che stavamo danneggiando la società e la famiglia turca con il pretesto di proteggere i diritti delle donne", hanno scritto le attiviste in una nota.

La piattaforma, nata nel 2010 sull'onda dell'indignazione per l'omicidio di Munevver Karabulut, il cui corpo fu ritrovato in un camion dell'immondizia, ha rivendicato di aver lavorato incessantemente per garantire che il femminicidio e la violenza di genere fossero presi sul serio nella nazione, e per questo motivo hanno partecipato alle udienze in tribunale e hanno difeso i diritti delle donne sui social media. “In passato, quando una donna veniva uccisa c'era solo un paragrafo sulla terza pagina del giornale. Negli ultimi 12 anni abbiamo condotto una campagna in tutti i modi possibili affinché il femminicidio fosse preso sul serio e che gli autori fossero ritenuti responsabili", hanno affermato.

Le attiviste hanno denunciato che questo processo legale per chiudere la loro associazione mira a mettere a tacere gli attivisti che hanno lavorato per aumentare la consapevolezza contro la violenza di genere e proteggere le vittime. Secondo la loro denuncia le politiche del Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp) del presidente Recep Tayyip Erdogan hanno reso più facile prendere di mira le attiviste per i diritti delle donne. Fidan Ataselim, segretario generale della Piattaforma, ha affermato che questo procedimento legale è una chiara "intimidazione" per provare a fermare il loro monitoraggio sui femminicidi e le morti sospette che non vengono prese in considerazione dalle autorità ufficiali. "Questa situazione rafforza solo la nostra determinazione a combattere. Non saranno in grado di mettere a tacere la lotta organizzata e politica delle donne diffusa in 72 province", ha promesso.

Come spiega lo Stockholm Center for Freedom negli ultimi mesi diverse organizzazioni femministe sono state oggetto di raid e indagini. Alcune attiviste per i diritti delle donne dell'Associazione delle donne Rosa, con sede a Diyarbak?r, sono state arrestate a marzo. La giornalista Nurcan Yalcin è stata condannata a sette mesi e 22 giorni di reclusione per la sua appartenenza al gruppo nel novembre 2021. "Non saremo messe a tacere e non ci fermeremo finché non fermeremo il femminicidio", ha garantito il Kcdp, che ha assicurato che continuerà in ogni modo a portare avanti campagne per l'uguaglianza di genere e la protezione delle donne dalla violenza.

Femminicidi e violenze di genere sono problemi seri in Turchia, dove i casi di omicidi, stupri e violenze sono molto frequenti. Molti critici affermano che il motivo principale alla base della situazione siano proprio le politiche del governo di Erdogan. La piattaforma registra ogni mese il numero di vittime di abusi, secondo i loro registri, 280 donne sono state uccise in Turchia nel 2021. Nonostante questo, con una mossa che ha suscitato indignazione nazionale e internazionale, il presidente turco con un decreto presidenziale ha ritirato il Paese dalla Convenzione di Istanbul, l’accordo del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, un trattato internazionale nel marzo 2021 che richiede ai governi di adottare leggi che perseguano gli autori di violenza domestica e abusi simili, nonché stupri coniugali e mutilazioni genitali femminili.