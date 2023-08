Panico in aereo, pianti e urla dei passeggeri: le immagini

Panico su un volo diretto a Maiorca, isola spagnola delle Baleari, quando l'aereo ha attraversato una tempesta dove il vento sferzava ad oltre 130 chilometri orari. Un video sui social documenta che cosa è accaduto a bordo in quei minuti di spavento. Il volo partito da Alicante in Spagna ha iniziato a tremare vistosamente per le turbolenze, e a passare dentro vuoti di aria che a bordo hanno scatenato la paura dei passeggeri.

Alcuni urlavano, altri vomitavano mentre l'aereo barcollava in alta quota. A bordo anche diversi bambini che piangevano e stavano male, secondo le testimonianze. Il capitano del volo, viste le condizioni proibitive, non è riuscito ad atterrare a Palma di Maiorca e ha deciso di virare e tornare ad Alicante. Tutti sani e salvi.

A flight to Mallorca was hit by severe turbulence after getting caught up in a powerful storm.



The pilot said the plane was thrown around by cross winds of 80mph ?



