Ville e rolex con i soldi europei: anche l'ex campione di sci indagato per la maxi-frode al Pnrr

Auto e orologi di lusso, ville signorili e somme importanti di criptovalute con i soldi del Pnrr che erano destinati alla digitalizzazione e all'innovazione di piccole e medie imprese. Ammonta a 600 milioni di euro la presunta maxi frode ai danni delll'Unione Europea scoperta grazie alle indagini svolte di concerto dalla Procura europea (Eppo) e dalla guardia di finanza di Venezia.

L'inchiesta ha portato alla luce 23 imprese fittizie operanti in varie città italiane, parte di un "raffinato apparato di riciclaggio", messo in atto anche grazie all'utilizzo di tecnologie avanzate tra cui "specifici software di intelligenza artificiale per aumentare la velocità di produzione dei documenti falsi".

#GDF #Venezia e Reparti Speciali del Corpo coordinati da @EUProsecutor hanno scoperto una frode ai danni dell’Unione Europea sui fondi PNRR. Eseguiti 22 arresti e sequestri per oltre 600 milioni di euro.#NoiconVoi#nellaTradizioneilFuturo pic.twitter.com/lmptcjstyU — Guardia di Finanza (@GDF) April 4, 2024

Le indagini continueranno presumibilmente ad allargarsi; per ora le misure cautelari sono scattate per 22 persone: 8 sono state portate in carcere, 14 ai domiciliari, per 2 è scattata l’interdizione. Nel corso delle perquisizioni, i finanzieri hanno rivenuto e sequestrato appartamenti e ville signorili, importanti somme in criptovalute, Rolex, gioielli Cartier, oro e auto di lusso tra cui Lamborghini Urus, Porsche Panamera e Audi Q8.

Coinvolto anche l'ex campione di sci altoatesino

L'accusa è di aver creato un'associazione a delinquere che avrebbe creato crediti inesistenti nel settore edilizio connessi al Bonus Facciate e per il sostegno della capitalizzazione delle imprese (Ace), per circa 600 milioni di euro. La somma messa appunto sotto sequestro.

Applicando la teoria "follow the money" (segui il flusso di denaro), gli inquirenti hanno identificato il sistema di riciclaggio e autoriciclaggio messo in atto attraverso una complessa rete di società fittizie costituite anche in Austria, Slovacchia e Romania.

Tra i 23 indagati ci sono solo due donne, entrambe ucraine. Una di loro, Zhanna Zozulya è la compagna dell'ex campione di sci Alexander Mair, 53 anni di Bressanone, anche lui indagato. Proprio Mair, secondo quanto riportato dal quotidiano Dolomiten, sarebbe stato arrestato ieri, 4 aprile, mentre da Bratislava era diretto all'aeroporto di Vienna per volare ad Atene.