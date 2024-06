Trovato morto in casa l'ex sacerdote Preynat: era stato condannato per abusi su minori

È stato trovato esanime nella sua casa di Saint-Etienne Bernard Preynat, l'ex sacerdote al centro di uno dei più grandi scandali di pedofilia nella Chiesa in Francia. L'ex prete, 79enne, nel 2020 era stato condannato a 5 anni di carcere per violenza sessuale su minori e da alcune settimane era stato rilasciato con braccialetto elettronico. Preynat è stato rivenuto senza vita nel bagno e sulla sua morte è stato aperto un fascicolo. Sebbene secondo la procura non ci sarebbe "nulla di sospetto sul suo corpo", la salma sarà sottoposta ad un'autopsia per escludere qualunque dubbio sulla causa del decesso.

Lo scandalo Preynat

Nel corso del processo è stato ricostruito che l'ex sacerdote avrebbe abusato per anni di minorenni, con un'età compresa tra i 7 e i 14 anni, durante i campi scout che gestì per ben vent'anni, tra il 1971 e il 1991. Preynat ha ammesso di aver praticato sui ragazzini "carezze" che sapeva essere proibite.

In Francia il caso rappresenta uno dei maggiori scandali di abusi sessuali da parte di religiosi. Nell'inchiesta finirono coinvolti alti prelati tra i quali l'arcivescovo di Lione e cardinale Philippe Barbarin.

Il pubblico ministero che seguì il processo Preynat di aver "spezzato" delle vite e di aver "usato il silenzio dei genitori e della Chiesa" per incrementare i suoi abusi. Uno degli avvocati delle parti civili ha stimato un numero di vittime compreso tra le 3 e le 4mila.

Come è stato ricostruito in sede giudiziaria, il suo operato era noto da tempo, ma fu mantenuto in carica dalla diocesi di Lione fino al 2015, anche. Nel corso del processo Preynat ha chiesto perdono alle nove vittime che hanno testimoniato in aula, ma per tantissime altre vittime erano ormai scaduti termini di prescrizione. Dopo aver rinunciato all'appello, l'ex sacerdote è stato incarcerato nel 2021 nel centro penitenziario di Saint-Etienne-La Talaudière, nella Loira.

In un rapporto dell'ottobre 2021, la commissione francese "Sauvè" sulla violenza sessuale nella Chiesa cattolica ha stimato che dal 1950 circa 330 mila minorenni avrebbe subito violenze sessuali da parte di sacerdoti o persone legate alla chiesa.