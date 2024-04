Trovati una gamba e un braccio umani, dopo la macabra scoperta parte la ricerca del cadavere

Diversi resti umani, tra cui una gamba e un braccio, sono stati trovati nei pressi della chiusa di Kain, sul fiume Schelda in Belgio. In seguito a questa macabra scoperta, avvenuta martedì 2 aprile sono partite le ricerche del corpo a cui appartengono i resti, ricerche che sono ancora in corso.

Come racconta la stampa locale, una squadra della Protezione Civile, con diversi veicoli, si è unita ai servizi già presenti sul posto, ovvero il corpo di polizia della zona di Tournaisis e l'unità di polizia di Kain. È stata ispezionata innanzitutto l'attrezzatura meccanica, che serve ad attivare la chiusa, in cui sono stati trovati i frammenti umani. Anche un'unità di sommozzatori, con una barca, ha partecipato alle ricerche scandagliando le acque della Schelda e così altri "pezzi" sono stati scoperti poco più a valle.

I resti non sono stati identificati, ma non hanno nulla a che fare con il corpo di Cathy Dubois, una donna uccisa alcuni giorni fa nella zona e il cui cadavere era stato trovato proprio nello stesso corso d'acqua. Per provare a capire di chi sia il corpo martoriato, è stato nominato un patologo forense. I frammenti saranno ora analizzati in dettaglio e le parti saranno "confrontate" con altri indizi trovati in zona, ma i risultati non saranno noti prima di alcune settimane, affermano le forze dell'ordine. A complicare il giallo il fatto che non ci sono state segnalazioni recenti di persone scomparse nella regione.