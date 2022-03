"Una nuova Norimberga per processare Putin", la petizione verso 1,5 milioni di firme

Una petizione che chiede di organizzare un tribunale sullo stile di quello di Norimberga per il presidente russo Vladimir Putin è stata ora firmata da quasi 1,5 milioni di persone in tutto il mondo. Gli organizzatori sperano che la campagna virale, lanciata appena otto giorni fa, possa costringere la Corte penale internazionale (Cpr) dell'Aia ad avviare un procedimento contro l'inquilino del Cremlino. Inizialmente gli attivisti volevano un milione di firme e negli ultimi due giorni hanno superato quell'obiettivo e la nuova asticella è stata alzata a 1,5 milioni. “Contro madri, padri, e bambini che scappano terrorizzati da bombe e proiettili, Putin sta commettendo il "crimine internazionale supremo": l'aggressione a un Paese vicino. E lo sta facendo platealmente. Ma ci sarebbe un metodo molto efficace per fargli rispondere di questa azione: un tribunale speciale, sullo stile di quello di Norimberga, per perseguirlo”, si legge nella petizione pubblicata su Avaaz.

Nelle ultime quattro settimane i bombardamenti russi hanno colpito anche scuole, ospedali ed edifici che ospitano rifugiati. Le città di Kharkiv e Mariupol sono allo stremo. Ciò ha portato il procuratore capo della Cpi, Karim Khan, ad aprire un'indagine su "potenziali crimini di guerra russi" all'inizio di questo mese, sostenuto da 39 Paesi membri, anche se né la Russia né l'Ucraina fanno parte dell'organismo. La richiesta di un tribunale internazionale è stata fatta a inizio mese anche dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, che ha dichiarato che "le forze armate russe hanno commesso e continuano a commettere molteplici crimini di guerra contro la popolazione civile, nonché crimini contro l'umanità”, tra cui "bombardamenti indiscriminati di artiglieria, bombardamenti aerei e attacchi missilistici su aree residenziali delle città ucraine, asili nido, orfanotrofi, bombardamenti di centrali nucleari, bombardamenti e distruzione di infrastrutture critiche”. Per Kuleba "tutti questi e altri crimini sono stati accuratamente documentati, gettando le basi per ulteriori indagini della giustizia internazionale e ucraina".