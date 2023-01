Treno uccide un gatto per evitare ritardi: gruppo ambientalista denuncia le ferrovie di Stato

Un gatto è stato investito e ucciso da un treno nonostante la sua proprietaria avesse avvertito i macchinisti della presenza sui binari dell'animale. A quanto pare, per ragioni di sicurezza e per far rispettare l'orario di partenza del treno. Ma la decisione della Sncf, l'azienda ferroviaria pubblica di Francia, potrebbe ritorcersi contro: un'associazione animalista ha presentato una denuncia contro la compagnia.

L'associazione, "30 millions d'Amis", ritiene che l'azienda abbia compiuto "gravi abusi e atti di crudeltà che hanno portato alla morte di un animale". Il gatto apparteneva a due viaggiatrici, madre e figlia, che stavano per prendere il treno dalla stazione di Montparnasse, a Parigi in direzione Bordeaux. Sarebbe scappato dalla borsa da viaggio ed è finito sotto le locomotive di un treno. Nonostante le ripetute richieste delle due donne, il capotreno non ha ritardato la partenza del treno per recuperare l'animale.

Reha Hutin, presidente dell'associazione, ha dichiarato che, poiché per il gatto era stato pagato un regolare biglietto, "si tratta di un passeggero della Snfc che è stato consapevolmente investito". L'avvocato dell'associazione, Xavier Bacquet, ha sostenuto che si è trattato di un atto di crudeltà, poiché i responsabili della stazione avrebbero deliberatamente deciso di far partire un treno nonostante i proprietari li avessero informati della presenza del loro gatto sui binari.

La Sncf ha dichiarato di essere "toccata" dall'incidente, ma ha sostenuto che la decisione è stata presa in nome della sicurezza. La compagnia ferroviaria ha dichiarato che "è formalmente vietato scendere sui binari, il che metterebbe in pericolo la vita dei due passeggeri o dei nostri agenti". Il caso ha suscitato reazioni contrastanti sui social network, con alcuni che sostengono la decisione delle ferrovie dello Stato di prioritizare la sicurezza, mentre altri accusano la compagnia di crudeltà nei confronti degli animali. Inoltre, non è chiaro se il macchinista abbia rispettato la procedura imposta dalla Sncf in caso di ostacolo sui binari.

In un thread su Twitter, un ferroviere conosciuto come @Bb27000 ha spiegato le regole che si applicano in caso di ostacolo sui binari (animale o oggetto) quando un treno è parcheggiato sulla piattaforma. In una stazione trafficata come Montparnasse, dove si è verificato l'incidente, può essere complicato intervenire.

Pour tout ceux qui me l’on demandé.

Voici la procédure pour aller chercher un objet tombé dans le voies.



(Vu du conducteur).



Thread règlement?????? pic.twitter.com/VW3MhZgxda — BB27000 (@BB27000) January 22, 2023

"È impossibile bloccare mezza stazione per un gatto - ha dichiarato - Il passeggero sarebbe stato pesantemente multato perché molti treni sarebbero stati fermati." La Sncf, nelle sue campagne di sensibilizzazione sul randagismo, sottolinea che "il proprietario degli animali in questione non è solo responsabile civilmente ma anche penalmente." Infatti, questi proprietari sono perseguibili ai sensi delle disposizioni del Codice dei trasporti (sei mesi di reclusione e 3750 euro di multa ai sensi dell'articolo L2242-4)".

Inoltre, l'utente ha sottolineato che la decisione di intervenire per rimuovere un ostacolo e bloccare il traffico sui binari adiacenti spetta al macchinista. Il conducente deve presentare una richiesta di protezione personale (Ppr), ma la compilazione richiede molto tempo. Ci vogliono almeno 5-10 minuti. Una volta inviata e convalidata la procedura, gli agenti con abbigliamento speciale devono essere mobilitati per intervenire sui binari e talvolta sotto il treno. Tuttavia, secondo un documento interno, devono essere segnalati solo gli "animali da allevamento, da soli o in branco, la cui taglia è almeno pari a quella di una pecora". Un gatto, quindi, non soddisfa questi criteri.

Infine, quando un treno è in movimento, il macchinista deve anche seguire procedure specifiche in caso di intrusione di un animale sui binari. "Se il treno investe un cinghiale o un altro animale, il traffico viene interrotto nell'area interessata. Il macchinista si fermerà per ispezionare le condizioni del treno e assicurarsi che sia in grado di proseguire il viaggio", come dichiarato dalla Sncf sul suo sito web. Questi controlli richiedono tempo e spesso comportano ritardi, indicati nelle bacheche come dovuti alla "presenza di animali sui binari".