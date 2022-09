Biglietti del treno gratis per i pendolari: la misura in Spagna

Da oggi in Spagna, i pendolari potranno viaggiare gratis sui treni. È quanto prevede il provvedimento varato dal governo di Madrid e che varrà, per il momento, fino al 31 dicembre. Anche i turisti possono beneficiare di questa misura.

Come spiega il Guardian, i passeggeri dei treni spagnoli possono ottenere un pass ferroviario tramite l'app della rete ferroviaria nazionale Renfe o nelle stazioni ferroviarie. Devono indicare una destinazione e versare un acconto di 10 euro per le linee extraurbane e di 20 euro per i viaggi di media percorrenza, dopodiché un codice QR sulla domanda fungerà da biglietto. La caparra verrà restituita a fine anno se il titolare del biglietto ha viaggiato almeno 16 volte verso la destinazione indicata.

Il biglietto si applica a tutte le destinazioni nella stessa zona della stazione specificata. Nel caso di Madrid o Barcellona, ??ad esempio, significa viaggiare gratis entro un raggio di circa 50 chilometri dalla città. Anche i turisti possono accedere al programma, sempre via app o recandosi in una biglietteria. Anche nel caso in cui dovessero perdere la caparra, il costo dei loro viaggi verso altre mete turistiche (per esempio a Toledo partendo da Madrid) sarebbe più basso. I veri beneficiari restano comunque i pendolari. "Entro la fine dell'anno avrò risparmiato 300 euro", dice Santiago Munoz al Guardian, che fa il pendolare da Barcellona a Sitges.

La misura spagnola arriva proprio mentre in Germania si è concluso il periodo di sperimentazione dei biglietti ferroviari a 9 euro. Buona parte della maggioranza di governo spinge perché il programma prosegua. E pare che anche il ministro delle Finanze Christian Lindner, conosciuto per essere un falco del rigore e amante delle auto, si stia convincendo della bontà dello sconto per chi prende i treni.