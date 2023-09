Tre bimbi morti nel seminterrato: nati da incesto e stupro, arrestati padre e figlia

Una storia che potrebbe essere tranquillamente la trama di un film dell'orrore sta sconvolgendo la Polonia. Un uomo e sua figlia sono stati arrestati con l'accusa di aver ucciso tre bambini, due dei quali nati dall'incesto "consenziente" tra i due, e un terzo dallo stupro di una sorella della giovane sempre a opera del padre.

È accaduto ai Czerniki, nel nord della Polonia, travolta da quello che probabilmente è uno degli eventi più tragici mai accaduti nella città. Il tutto è cominciato lo scorso venerdì 15 settembre, quando la polizia ha scoperto i corpi di due bambini sepolti a bassa profondità e avvolti in sacchetti di plastica nel seminterrato di un'abitazione. Il giorno dopo gli agenti hanno arrestato un uomo e una donna, padre e figlia e quello stesso giorno il corpo di un terzo bambino è stato trovato nel seminterrato della stessa casa in avanzato stato di decomposizione.

Piotr Gierasik, di 54 anni, e Paulina Gierasik, di 20, rischiano ora l'ergastolo con l'accusa di omicidio e incesto. Come riporta il Daily Mail, Piotr e Paulina avevano una relazione da quattro anni. Due dei bambini sarebbero nati da questa relazione consensuale. Il terzo è nato dopo lo stupro di un'altra figlia. La supposta relazione tra i due aveva quantomeno i contorni dell'abuso psicologico.

I vicini hanno raccontato a diversi media locali che i due camminavano spesso per il villaggio tenendosi per mano, cosa che in effetti può essere normale tra padre e figlia, anche se lei non era più una bambina. Ma a quanto pare lui avrebbe costretto la ragazza a rasarsi la testa per gelosia, pensando che in questo modo lei sarebbe stata meno attraente e che gli uomini non si sarebbero quindi avvicinati a lei.

I giornali locali riportano la testimonianza dei lavoratori di un panificio, colleghi della donna arrestata secondo cui lei aveva cercato di mascherare il suo cambiamento di peso dovuto alla gravidanza indossando abiti larghi e cinture strette, ma che loro se ne sarebbero accorti. "Tutti pensavamo che fosse incinta", ha detto uno di loro, raccontando che a un certo punto lei aveva preso tre settimane di vacanza ma poi era tornata prima del previsto e il cambiamento fisico era evidente."Era molto più magra, debole e costantemente stanca".

Un altro collega ha raccontato al quotidiano Fakt che "vivevano come una coppia, lei chiamava il padre per nome e camminavano mano nella mano". Mariusz Duszyski, dell'ufficio del procuratore distrettuale di Danzica, ha dichiarato che la donna è stata accusata di due omicidi e di avere una relazione incestuosa con il padre. "L'uomo è stato accusato di tre capi d'accusa per omicidio, un capo d'accusa per incesto con la figlia ventenne e un capo d'accusa per relazioni incestuose con un'altra figlia", ha aggiunto Duszyski.

