Transcarpazia: la regione ucraina che rischia di diventare ungherese

Non solo Russia. L'Ucraina deve iniziare a guardarsi le spalle anche sul fronte occidentale, dove montano le rivendicazioni nazionaliste di un altro Paese: l'Ungheria. Il partito di estrema destra Nostra Patria ha annunciato che, in caso di sconfitta di Kiev, rivendicherebbe una regione occidentale del Paese in guerra che ospita circa 150mila persone di etnia ungherese. La proposta arriva direttamente dal leader del partito, che il 27 gennaio si è espresso in tal senso nel corso di una conferenza. La rivendicazione arriva in un momento già delicato dei rapporti tra Budapest e Kiev, con il primo ministro ungherese Viktor Orban che da mesi si è messo di traverso rispetto all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea. Continua inoltre ad opporsi all'idea di destinare 50 miliardi del bilancio Ue al Paese guidato da Volodymyr Zelensky. Il punto più caldo di cui si discuterà durante il prossimo Consiglio europeo in agenda a Bruxelles il primo febbraio.

Le rivendicazioni sulla Transcarpazia

Laszlo Toroczkai, leader del partito di estrema destra Nostra Patria ( Mi Haznak), ha ospitato a Budapest una conferenza a cui hanno partecipato sia i leader di estrema destra dell'AfD tedesco (in testa ai sondaggi in Germania) sia esponenti del Forum olandese per la democrazia, con cui condivide un approccio conservatore ed euroscettico. "Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, il nostro messaggio è molto semplice: cessate il fuoco immediato, pace e una soluzione attraverso i colloqui", aveva detto Toroczkai in un video pubblicato sul sito web del suo partito.

Durante la conferenza il politico e giornalista ungherese ha parlato apertamente della richiesta di autonomia per le persone di "etnia" ungherese che vivono nell'Ucraina occidentale. "Se questa guerra finirà con la perdita dello status di Stato dell'Ucraina, perché anche questa è un'opzione, allora come unico partito ungherese che assume questa posizione, lasciatemi segnalare che rivendichiamo la Transcarpazia", ha detto nel corso della conferenza. L'annuncio ha suscitato applausi scroscianti.

L'oblast della Transcarpazia è una delle 24 regioni dell'Ucraina, e confina con quattro Paesi: Polonia, Slovacchia, Romania e Ungheria. Conta oltre un milione di abitanti, di cui una minoranza di origini ungheresi. In merito alla questione sollevata da Torockzai, che può contare su sei deputati dei 199 parlamentari ungheresi, l'Ambasciata ucraina a Budapest non si è espressa. Idem per il ministero degli Esteri ungherese. I vertici diplomatici dei due Paesi si sono incontrati il 29 gennaio per preparare un possibile incontro tra i leader dei due Paesi, tra i quali intercorrono al momento rapporti piuttosto tesi.

L'opposizione di Orban

Budapest si è già scontrata con Kiev sul tema del diritto dei 150mila ungheresi di usare la propria lingua madre, ma il primo ministro ungherese Viktor Orban aveva espresso il suo sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, in base a quanto fatto trapelare da un portavoce del governo. L'Ucraina è oggetto di un ben più ampio scontro nell'ambito dell'Unione europea, dove Orban si è opposto all'avvio dei negoziati di adesione di Kiev. A dicembre i leader degli altri 26 Paesi hanno aggirato il problema, costringendo Orban a lasciare la stanza al momento di prendere la decisione. Resta in piedi invece la resistenza di Budapest a destinare 50 miliardi di euro del bilancio Ue a Kiev. La questione verrà esaminata nuovamente giovedì 1 febbraio nel corso del prossimo vertice dei governi europei del blocco.

I leader dell'Ue tenteranno nuovamente di raggiungere un accordo, ma potrebbe costare caro convincere Orban, che ha raddoppiato le sue richieste di aiuto economico per cedere sul punto. Il primo ministro ungherese non intende accontentarsi delle proposte di compromesso messe finora sul tavolo da Bruxelles. L'altra opzione per inviare denaro all'Ucraina al di fuori del bilancio dell'Ue richiederebbe la ratifica dei parlamenti nazionali. Una procedura che causerebbe ritardi e andrebbe a generare maggiore incertezza.