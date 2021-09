Bimbo di 5 anni scappa dall'Afghanistan, ma nel campo profughi mangia funghi velenosi e muore

È finita in tragedia l'odissea di una famiglia afgana evacuata da Kabul dai militari e portata in Polonia. Il fratello del piccolo è ricoverato in gravi condizioni

È finita in tragedia l'odissea di una famiglia afgana fuggita dal regime dei talebani. Un bambino di soli cinque anni, evacuato da Kabul in Polonia, è morto dopo aver mangiato dei funghi avvelenati nel campo profughi in cui era stato accolto. Oltre a lui è finito in ospedale anche suo fratello di sei, che ha subito un trapianto di fegato e si trova ora in gravi condizioni. "Sfortunatamente, non siamo stati in grado di aiutare entrambi i bambini", ha detto il direttore dell'ospedale, il dottor Marek Migdal, nel confermare la morte del piccolo che ha subito danni cerebrali irreversibili e non poteva avere un trapianto di fegato come suo fratello. Una sorella diciassettenne è stata invece dimessa dall'ospedale dopo un iniziale ricovero.

I due minori erano arrivati in Polonia con la loro famiglia il 23 agosto ed erano stati messi in quarantena, per la pandemia di coronavirus, in una struttura nei pressi della capitale Varsavia, nel villaggio di Podkowa Lesna. A quanto pare i tre giovani hanno mangiato i funghi velenosi il giorno successivo al loro arrivo e sarebbe stata la loro stessa famiglia a raccoglierli e usarli per preparare una zuppa. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine e, come riporta la Bbc, funzionari locali hanno smentito i resoconti di alcuni media secondo cui i rifugiati avrebbero raccolto e mangiato i funghi perché non ricevevano cibo a sufficienza.

Gli sfollati ricevono "tre pasti al giorno", ha assicurato Jakub Dudziak, portavoce dell'Ufficio per gli stranieri, che si occupa degli sfollati afgani in Polonia, aggiungendo che i dipendenti dei centri di accoglienza sono stati incaricati di avvertire i cittadini afgani di non mangiare funghi selvatici. Il governo polacco afferma che nel Paese ci sono più di 250 specie velenose di funghi, alcune delle quali possono essere mortali. I due fratelli facevano parte di una famiglia evacuata da Kabul dai militari polacchi. Varsavia ha evacuato più di mille afgani che avevano lavorato con le forze della Nato nel Paese.