Le immagini incredibili della Torre Eiffel colpita da un fulmine

La Torre Eiffel fa da parafulmine e viene illuminata a giorno durante il temporale. Come si vede nelle immagini in video estratte dalle riprese del Cese, il Consiglio economico sociale e dell'ambiente, il monumento è stato colpito da una saetta il primo maggio 2024, squarciando le nubi nel cielo di Parigi durante una tempesta che ha colpito il nord-est della Francia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inizialmente, la torre fu osteggiata da parte dei parigini anche per motivazioni - infondate - legate al meteo. Come riporta il New York Times, la contessa di Poix si sentì minacciata dalla prospettiva di vivere all'ombra della torre e sporse denuncia, sostenendo che la costruzione in ferro avrebbe potuto attrarre pericolosi fulmini. Altri fecero osservazioni di questo tipo sulla presunta capacità della Torre Eiffel di influenzare il clima di Parigi, come annotò l'imprenditore statunitense James Gordon Bennet junior: "Coloro che hanno avuto l'occasione di osservare da vicino la torre si sono accorti che nelle vicinanze cadono spesso forti piogge e nel cielo si formano nubi temporalesche che, private di parte della loro elettricità a causa dei parafulmini, si dirigono oltre e si sciolgono in pesanti rovesci in altre zone della città".

Dopo le paure iniziali, la Torre Eiffel si è affermata come simbolo di Parigi e della Francia ed è tra le attrazioni iconiche della "Ville Lumière". Alta 330 metri, la Torre ha una storia affascinante che risale alla fine del XIX secolo. Il suo progettista, l'ingegnere Gustave Eiffel, ideò inizialmente la torre come opera temporanea per l'Esposizione universale di Parigi del 1889, anno in cui si celebrava il centenario della Rivoluzione francese.