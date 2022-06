Toro attacca e uccide il suo macellaio

Un toro ha attaccato e ucciso un dipendente di un impianto di macellazione a Tilburg, nei Paesi bassi. Lo riferisce il quotidiano olandese Nos.

Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo si stava occupando del trasporto dell'animale quando è stato attaccato. La polizia non ha fornito altri dettagli, mentre l'ispettorato del lavoro ha aperto un'indagine. Un portavoce di Vion, la società che gestisce l'impianto, ha espresso cordoglio ai familiari della vittima: "Siamo profondamente dispiaciuti e devastati per l'incidente. Stiamo collaborando con le indagini e finché è in corso non commenteremo ulteriormente".