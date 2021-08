Toro riesce a scappare dalla corrida, ma lo inseguono in auto e lo investono finché non muore

Era riuscito a scappare dalla corrida e a evitare di essere ucciso nell'arena, ma per un toro in un Paese in Spagna non è stato abbastanza per salvarsi, in quanto l'animale è stato inseguito in auto e investito ripetutamente fino a quando non è morto. È accaduto domenica a Brihuega durante una festa annuale, dove un toro di nome Campanito ha caricato e aperto i cancelli dell'arena scappando e ferendo due uomini mentre attraversava le strade del paese.

Campanito era l'ultimo toro nell'arena per il concurso de recortadores, un evento in cui i partecipanti cercano di montare gli animali, evitando le corna, per dimostrare il loro coraggio. Secondo quanto riporta il Guardian circa 2.400 persone si erano radunate per l'evento e un video dell'accaduto mostra dozzine di persone che correvano dietro all'animale mentre un altro ripreso da una finestra di un palazzo mostra il toro che corre in strada, rallentando al galoppo prima che un'auto acceleri da dietro e lo speroni. "Hanno continuato a colpirlo con l'auto finché non è morto", ha spiegato un residente a Eldiario.es. Sebbene la polizia locale abbia identificato il conducente dell'auto lunedì, finora non ha effettuato alcun arresto e l'indagine rimane aperta, ha spiegato un portavoce della Guardia Civil spagnola.

Di "immagini vergognose e terribili", ha parlato Sergio Torres, capo della direzione generale del governo spagnolo per la protezione degli animali, secondo cui gli autori del gesto dovrebbero "essere puniti duramente", chiedendo il bando di tali eventi in modo che "non continuino a essere la vergogna del nostro Paese".