TikTok ammette: dati degli europei accessibili in Cina

TikTok ha confermato che i dati dei suoi utenti europei sono accessibili anche al suo staff in Cina. L’ammissione da parte del social media più popolare tra i giovanissimi sta suscitando preoccupazioni tra gli esperti di privacy per la differenza di normative tra l’Ue e il Paese asiatico. Anche mettendo da parte i timori sulla riservatezza delle informazioni, i dati potrebbero essere utilizzati per condurre controlli su aspetti della piattaforma, comprese le prestazioni dei suoi algoritmi, che consigliano contenuti agli utenti e rilevano account ‘fake’ attivati da sistemi informatici.

La piattaforma social aveva precedentemente riconosciuto che alcuni dati dei suoi utenti sono accessibili ai dipendenti della società madre, la cinese ByteDance. Ora la responsabile di TikTok per la privacy in Europa, Elaine Fox, ha affermato che l’azienda "consente ad alcuni dipendenti all'interno del nostro gruppo con sede in Brasile, Canada, Cina, Israele, Giappone, Malesia, Filippine, Singapore, Corea del Sud e Stati Uniti, l'accesso remoto ai dati degli utenti europei di TikTok".

Tale accesso, ha garantito Fox, avviene "sulla base di una dimostrata necessità della piattaforma di svolgere il proprio lavoro" e in ogni caso "è soggetta a una serie di rigorosi controlli di sicurezza e protocolli di approvazione e tramite metodi riconosciuti dal Gdpr" ovvero il regolamento dell’Ue sulla protezione dei dati personali.

L'app social specializzata nei brevi video sta ora aggiornando la sua politica sulla privacy per confermare che il personale dei vari Paesi in cui opera, inclusa la Cina, possa continuare ad accedere ai dati degli utenti per garantire che la loro esperienza sulla piattaforma sia "coerente, divertente e sicura", ha affermato l'azienda. Tale aggiornamento dell'informativa sulla privacy, che entrerà in vigore a inizio dicembre e si applicherà a tutta l’Ue, arriverà in un contesto di pressioni politiche e normative sull'uso dei dati raccolti dalla app la cui utenza ha ormai superato il miliardo di profili in tutto il mondo.