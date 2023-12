A 12 anni tenta di accoltellare il prof in classe: "Voleva ucciderlo"

È andata a scuola armata di coltello, con l'intento di fare del male a uno dei suoi insegnanti. La polizia è dovuta intervenire nella scuola di Les Hautes-Ourmes a Rennes, in Francia, per fermare una ragazzina di 12 anni che stava minacciando il professore di inglese. Secondo quanto reso noto dalla procura locale, la studentessa frequenta la prima classe e nei giorni precedenti sembra avesse avuto un diverbio proprio con il docente aggredito.

La polizia allertata dal personale scolastico è intervenuta, disarmando la giovane e prendendo in custodia l'arma. Secondo le testimonianze dei presenti, la ragazza avrebbe impugnato il coltello in classe per poi puntarlo contro l'insegnante di inglese. L'uomo sarebbe poi fuggito nei corridoi della scuola, inseguito dalla studentessa. Sul caso è stata avviata un'indagine penale: i genitori della ragazza sono stati interrogati dalla polizia.

Secondo la procura di Rennes la 12enne sarebbe andata a scuola con l'intento di fare del male al docente: "La giovane si è recata in classe con l'apparente intenzione di uccidere il suo insegnante di inglese". Il motivo dell'attacco è ancora da chiarire: secondo l'emittente Bfm tv, nei giorni precedenti ci sarebbe stata un'accesa discussione tra i due: il docente avrebbe punito la studentessa confiscandole il cellulare, gesto che avrebbe scatenato l'ira della 12enne.

