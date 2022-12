Tensione alle stelle in Kosovo, appelli alla moderazione dalla Russia all'Ue

La Serbia è determinata a inviare truppe in Kosovo "al fine di garantire la sicurezza dei serbi e delle loro proprietà, come pure delle chiese e dei monasteri ortodossi". Lo ha ribadito il vicepremier Milos Vucevic, appellandosi a una clausola della risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, la risoluzione che ha autorizzato una presenza internazionale civile e militare nel Paese ex jugoslavo. E degli inviti alla calma sono arrivati da più parti, non solo dalla Francia e dall'Unione europea, ma anche dalla Russia di Vladimir Putin, Paese da sempre alleato e sostenitore di Belgrado.

"So che le due parti sono disposte a ridurre la tensione e le invito caldamente a farlo", ha dichiarato il responsabile della diplomazia Ue, Josep Borrell, arrivando alla riunione dei ministri degli Esteri dei Ventisette a Bruxelles. Per l'Alto rappresentante i due Stati "devono tornare a dialogare, devono superare la tendenza a litigare per strada". Le ultime proteste sono state scatenate dall'arresto di un ex agente di polizia avvenuto sabato e manifestanti hanno eretto barricate su una strada nel nord del Paese, bloccando il traffico a due importanti valichi di frontiera con la Serbia.

L'uomo arrestato era uno dei tanti cittadini che aveva preso parte alle dimissioni di massa dei serbi dalle forze dell'ordine kosovare il mese scorso, dopo che Pristina aveva detto che avrebbe richiesto ai serbi di eliminare le targhe serbe risalenti a prima della guerra del 1998-99, guerra a cui è seguita poi nel 2008 la dichiarazione di indipendenza della nazione da Belgrado. Sabato addirittura sono stati sparati colpi di arma da fuoco ed è stata lanciata una granata stordente contro le forze di polizia dell'Ue, la missione Eulex a cui partecipano anche i carabinieri italiani.

E non solo l'Ue ma anche il Cremlino ha auspicato una risoluzione "diplomatica" delle tensioni. "Siamo favorevoli a che le parti compiano sforzi di natura pacifica e che la situazione venga risolta con mezzi diplomatici", ha dichiarato ai giornalisti il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, aggiungendo che la Russia è "favorevole ad assicurare che tutti i diritti dei serbi siano garantiti". Più dura invece la posizione espressa dal ministero degli Esteri. "Continueremo ad aiutare Belgrado a difendere i legittimi interessi nazionali per quanto riguarda il Kosovo", ha promesso la portavoce Maria Zakharova, in un comunicato in cui si accusa Pristina di "provocazioni" e "repressioni contro i serbi in Kosovo".

La Francia pure si è detta "molto preoccupata" dalla situazione e ha condannato "con fermezza l'attacco inaccettabile contro la missione Eulex insieme a tutti gli atti di violenza sul terreno". Secondo quanto si legge in un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri, Parigi chiede alla parti di "dare prova di responsabilità e di far calare l'attenzione", e afferma di sostenere "pienamente la mediazione europea che deve permettere di di progredire verso un accordo globale e giuridicamente e vincolante tra la Serbia e il Kosovo e di avanzare nel senso della prospettiva europea dei due Paesi".

La situazione è così incandescente che la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, ha annunciato sabato il rinvio al 23 aprile delle elezioni inizialmente previste per il prossimo 18 dicembre, decisione presa dopo che il principale partito serbo ha dichiarato di voler boicottare le urne.