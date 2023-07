La 'peggiore tempesta di sempre' flagella l'Olanda: "Restate a casa"

Oltre 300 voli cancellati, traffico ferroviario e trasporti pubblici locali interrotti in gran parte del Paese. E l'allerta delle autorità: "Restate a casa". L'Olanda è alla prese con quella che gli esperti considerano la "tempesta estiva più intensa mai registrata". Questa mattina a IJmuiden sono state misurate raffiche di vento di 145 chilometri all'ora, un record per il mese di luglio.

Le autorità hanno diramato l'allerta rossa per le province dell'Olanda Settentrionale, la Frisia, il Flevoland e l'IJsselmeer. Diversi tratti delle autostrade del Paese sono stati chiusi totalmente o parzialmente per la caduta di alberi e rami. La lista dei danni nei centri urbani è in costante aggiornamento, ma per il momento, fortunatamente, non si segnalano vittime.

Strom #Poly de bomen gaan de grond uit ...

Hier wat beelden van collegas uit de provincie Noord Holland pic.twitter.com/B5nrQ1CTIc — Remko (@wegenwacht4447) July 5, 2023

Tra i disagi maggiori quelli registrati al principale scalo olandese, l'aeroporto di Schipol, vicino Amsterdam, dove finora sono stati cancellati oltre 300 voli. I responsabili dello scalo hanno avvertito che le limitazioni al traffico aereo continueranno almeno fino alle 15 ora locale. La compagnia ferroviaria Ns ha interrotto il traffico di treni nelle zone interessate dalla bufera.

