Un morto e 90mila case al buio: disagi per la tempesta Louis

Raffiche di vento fino a 100 chilometri orari e piogge torrenziali si abbattono sulla Francia. È la neo-battezzata tempesta "Louis", la più forte da mesi, secondo gli esperti, che ha già causato una vittima e innumerevoli disagi, lasciando al buio ben 90mila abitazioni, soprattutto nel nord del Paese.

La tragedia si è consumata nel dipartimento di Deux-Sèvres, sotto allerta arancione per le inondazioni. Nella giornata del 22 febbraio un automobilista di 52 anni è morto dopo essere stato trascinato in un fiume, restando intrappolato nella propria auto. "Alle 13, l'uomo è salito sul ponte e la forte corrente lo ha trascinato nel fiume. La sua auto è stata trovata a circa 100 metri di distanza incastrata tra gli alberi. Intrappolato all'interno, l'uomo è annegato", hanno dichiarato i vigili del fuoco

Un'altra tragedia sfiorata, si lavora per ripristinare la corrente elettrica

Anche in Dordogna, un albero è caduto sull'auto di una coppia ferma ad un semaforo rosso. I due, sulla sessantina, sono rimasti intrappolati in auto in attesa che i soccorsi provvedessero a tagliare i rami piombati sul veicolo, ma fortunatamente non hanno riportato gravi danni.

Nel mentre, l'operatore di forniture energetiche Enedis ha dichiarato di aver ripristinato la corrente elettrica in circa 70mila case. "Entro venerdì sera la situazione sarà ripristnata in quasi tutte le abitazioni ancora al buio", ha fatto sapere la società. Disagi anche alla circolazione su strada e rotaie, con traffico sospeso lungo diverse linee ferroviarie in Normandia.