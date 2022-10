Telelavoro, stop a insegne luminose e auto in comune: così la Francia vuole ridurre i consumi di luce e gas

Maggiore ricorso al telelavoro da parte delle aziende, più parsimonia nell'uso di termosifoni e acqua calda, ma anche stop alle insegne luminose durante la notte. Sono queste alcune delle misure dal piano di sobrietà energetica della Francia, elaborato per prepararsi a un inverno difficile senza il gas russo e con molti reattori nucleari spenti. L'obiettivo generale è ridurre il consumo energetico del 10 per cento in due anni, così come concordato a livello Ue, e, nel frattempo, garantire che il Paese trascorra l'inverno senza tagli al gas o all'elettricità.

Il piano non mira a imporre restrizioni o sanzioni, ma a incoraggiare tutti - cittadini, imprese, comunità e pubblica amministrazione - a risparmiare energia. Tra le decine di misure previste: la riduzione del riscaldamento e del consumo di acqua calda, l'incoraggiamento del telelavoro, il miglioramento dell'isolamento delle abitazioni, l'installazione di un termostato programmabile, lo spegnimento delle luci delle insegne dei negozi durante la notte. Parigi propone inoltre un bonus di 100 euro per i nuovi utenti del car sharing, l'interruzione dell'acqua calda nelle amministrazioni e la riduzione della temperatura delle piscine comunali.

Per sensibilizzare i cittadini, verrà lanciata un'importante campagna di comunicazione, incentrata su cinque azioni che possono fare la differenza. Questi gesti quotidiani comprendono la limitazione del riscaldamento a 19°C nelle stanze principali e addirittura a 17°C nelle camere da letto, l'abbassamento della temperatura dello scaldabagno (a 55°C) o l'acquisto di termostati programmabili.

Le famiglie sono inoltre invitate a posticipare l'uso di alcuni elettrodomestici che consumano energia, come lavastoviglie o lavatrici, per evitare interruzioni di corrente durante i periodi di picco dei consumi, generalmente la sera presto in inverno. Come ricorda il governo, tutti dovrebbero assicurarsi di spegnere gli elettrodomestici non utilizzati o in standby. Per premiare le famiglie che lo fanno, Parigi intende sostenere il "bonus per il risparmio energetico" già offerto da alcuni fornitori di energia.

Il governo ha anche esortato i cittadini a utilizzare il sito web Ecowatt, una sorta di “meteo dell’elettricità”, promosso da Parigi come uno degli strumenti che dovrebbe aiutare a evitare un'interruzione di corrente quest'inverno. Ogni giorno, Ecowatt prevede il livello di consumo di elettricità dei francesi e la capacità di produzione e importazione disponibile. Il sito presenta poi, come le previsioni del tempo, una mappa della Francia, in tempo reale e con previsioni a tre giorni, con diversi codici colore: verde per un consumo ragionevole, arancione per un consumo elevato e rosso per un consumo molto elevato "con rischio di interruzione della corrente". In caso di tensioni sul sistema elettrico, vengono inviati degli avvisi per consentire a tutti di ridurre il consumo di energia ed evitare l'interruzione della corrente.

Il presidente Emmanuel Macron ha sottolineato che la sobrietà energetica "non significa produrre meno o andare verso un'economia di decrescita", ma "guadagnare in efficienza". "Se l'intera nazione riuscirà a mantenere questo obiettivo, che è del tutto volontario, riusciremo a superare l'inverno". Le ong ambientaliste hanno accolto con favore l'approccio del governo, pur chiedendo, come France Nature Environnement, di "vedere oltre la fine dell'inverno". Anne Bringault, portavoce di Climate Action Network, dubita già che l'obiettivo del 10% di riduzione sarà raggiunto in due anni, finché "resteremo essenzialmente al livello di incoraggiamento e di incentivi".