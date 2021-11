Il tassista eroe che ha sventato un attacco terroristico a Liverpool

Quando ha capito che all'interno della sua auto c'era un potenziale terrorista con un esplosivo in mano, ha chiuso dall'interno le porte, salvo poi sfuggire dal veicolo in tempo per non venire travolto dalla fiamme. Sarebbe questa la dinamica di quanto avvenuto domenica a Liverpool, dove un taxi è esploso davanti al Women Hospital di Liverpool. Al suo interno è stato ritrovato il cadavere di un uomo, probabilmente l'attentatore, mentre la polizia ha arrestato finora almeno 3 persone, tutte accusate di terrorismo.

Il tassista eroe

A raccontare il gesto eroico del tassista è stata la sindaca di Liverpool, Joanne Anderson: "Il tassista è riuscito a impedire quella che poteva essere una terribile strage: l'uomo ha chiuso le porte della vettura, a lui va il nostro ringraziamento", ha detto Anderson. Una ricostruzione confermata anche dal premier britannico Boris Johnson: "L'indagine in corso, quindi non posso commentare i dettagli - ha premesso - Quello che posso dire è che sembra che il tassista in questione si sia comportato con incredibile presenza di spirito e coraggio".

Secondo il Daily Mail, l'autista ha notato che il suo passeggero sembrava " sospetto" e lo ha bloccato nel taxi, prima di scappare. L'uomo è rimasto ferito nell'esplosione, ma non sembra in modo grave. Per il presidente del partito conservatore Oliver Dowden, il gesto del tassista dimostra "il contrasto tra la vigliaccheria dell'attentatore terroristico e il coraggio dei comuni britannici in tutto il Paese, che antepongono la vita degli altri alla propria".

La sindaca di Liverpool ha promesso di sostenere il tassista a riprendersi dallo "shock terribile" vissuto: “Penso che sia davvero importante supportarlo nel recupero. È davvero importante che quest'uomo riesca a riprendersi da quello che deve essere stato uno shock terribile", ha detto.

Cosa sappiamo finora

Un taxi è esploso domenica mattina fuori il Women Hospital di Liverpool. Un passeggero di sesso maschile all'interno del veicolo è stato ucciso nell'esplosione e dichiarato morto sul posto, ha confermato la polizia del Merseyside. La polizia sta lavorando per stabilire la sua identità. L'automobilista è riuscito a fuggire prima che le fiamme si propagassero ed è ricoverato in condizioni stabili. Tre persone sono state arrestate per terrorismo. Secondo il Guardian, si tratta di giovani sotto i 30 anni.