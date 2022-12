Takeaway, dal primo gennaio scatta l'obbligo di offrire imballaggi riutilizzabili

I consumatori tedeschi potranno finalmente scegliere tra riutilizzabile e usa e getta. Dal primo gennaio i clienti di ristoranti, bar e altri esercizi commerciali che servono cibo e bevande da asporto potranno chiedere di essere serviti con imballaggi da riusare. I locali non solo saranno obbligati a servire i prodotti in contenitori lavabili e riutilizzabili, ma a loro sarà anche vietato chiedere un supplemento di prezzo per le nuove opzioni di takeaway 'amico' dell'ambiente. I ristoratori potranno al massimo fissare una cauzione per i contenitori da rendere che verrà restituita al cliente che riporta l'imballaggio in negozio.

La nuova legge tedesca in vigore dal primo gennaio 2023, oltre che nei bar e nei ristoranti, si applicherà anche nelle mense e nelle caffetterie o autogrill ai distributori di benzina. Le uniche eccezioni varranno per i piccoli negozi e i bar che hanno un massimo di cinque dipendenti e una superficie del locale fino a 80 metri quadri. Tuttavia, anche in questi esercizi commerciali i consumatori potranno presentarsi con i loro contenitori riutilizzabili e chiedere di essere serviti senza lo spreco di imballaggi usa e getta.

Approvata nel 2021, la legge tedesca sugli imballaggi condivide gli stessi obiettivi della proposta della Commissione europea di poche settimane fa che mira a fissare soglie minime di riutilizzo nel settore degli imballaggi e a mettere fuorilegge una serie di contenitori di piccola taglia, come i flaconcini di shampoo regalati dagli hotel o le bustine di zucchero al bar.

Gli operatori del takeaway in Germania si preparano da mesi alla rivoluzione del riutilizzo attesa nelle prossime ore. La catena di fast food McDonald's, ad esempio, ha annunciato che offrirà i propri imballaggi riutilizzabili per un deposito pari a 2 euro che verrà reso al cliente che restituisce i contenitori.

Secondo una recente indagine, i tedeschi producono ogni giorno 770 tonnellate di rifiuti da imballaggio per il solo asporto di alimenti e bevande. Uno studio commissionato dall'Agenzia federale dell'ambiente ha inoltre rilevato che i soli prodotti in plastica usa e getta - come bicchieri, imballaggi per alimenti, sacchetti della spesa, mozziconi di sigaretta - causano costi di pulizia municipale di circa 434 milioni di euro all'anno. Dati che hanno convinto il governo tedesco a farsi precursore della rivoluzione degli imballaggi che nei prossimi anni si allargherà a tutta l'Unione europea.