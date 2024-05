Tajani frena sull'uso delle armi italiane contro la Russia

Un secco "no" da parte dell'Italia a far utilizzare le armi italiane inviate all'Ucraina in territorio russo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Bruxelles per il Consiglio, risponde a distanza alla proposta avanzata dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, che aveva invitato gli alleati dell'alleanza atlantica a porre fine al divieto di usare le armi inviate a Kiev per colpire obiettivi militari in Russia. Un'idea che la Farnesina boccia con decisione. Il piano più ampio di Stoltenberg è quello di impiegare 100 miliardi di euro a sostegno dell'Ucraina, ma non sono ancora chiare né le modalità per reperire questi fondi né chi è intenzionato a sostenerlo. Nell'Unione europea Francia e Germania sembrano propense a defilarsi o comunque a ridurre la mole degli impegni finanziari. Il timore principale resta connesso alle elezioni statunitensi. Un ritorno nello Studio Ovale di Donald Trump fa temere una ritirata dall'impegno di Washington nei confronti di Kiev.

Chi elimina le restrizioni

"Penso sia giunto il tempo per gli alleati della Nato di eliminare molte delle restrizioni imposte sull'uso delle armi donate all'Ucraina, perché specialmente adesso, in un momento in cui si combatte a Kharkiv, vicino al confine, negare all'Ucraina la possibilità di usare queste armi contro obiettivi militari legittimi sul territorio russo renderebbe molto difficile per loro difendersi", ha spiegato Stoltenberg in un'intervista all'Economist. Secondo l'autore dell'intervista, il riferimento implicito del segretario generale uscente della Nato è il presidente americano Joe Biden, intenzionato a controllare come Kiev può utilizzare o no i sistemi militari forniti dagli Stati Uniti.

"Dobbiamo ricordare di cosa si tratta. Si tratta di una guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. L'Ucraina ha diritto a difendersi e questo include anche colpire obiettivi in territorio russo", ha messo in evidenza il politico norvegese. La "linea rossa" delle limitazioni apposte finora all'Ucraina in materia di armi è già stata varcata a maggio dal Regno Unito, il primo Stato ad autorizzare Kiev a utilizzare il proprio equipaggiamento, compresi i missili da crociera Storm Shadow, per colpire il suolo russo. Secondo un'indagine del New York Times, gli Stati Uniti potrebbero presto seguirli.

L'opposizione di Tajani

In mattinata da Bruxelles è arrivata la decisa bocciatura da parte del governo italiano. "Noi abbiamo deciso fin dall'inizio che tutto il materiale militare italiano non può essere usato al di fuori dei confini dell'Ucraina. Quindi sarà anche nostra responsabilità verificare, d'accordo con gli ucraini, dove si usano le nostre armi", ha dichiarato alla stampa il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Consiglio. "Non c'è possibilità di usarle in territorio russo, perché non siamo in guerra con la Russia. Noi difendiamo l'indipendenza dell'Ucraina, sosteniamo l'Ucraina, ma il nostro obiettivo è la pace. Noi vogliamo che Vladimir Putin, di fronte a uno stallo, si sieda ad un tavolo per concludere questa guerra priva di senso, che rappresenta una violazione del diritto internazionale", ha aggiunto il capo della Farnesina.

Tajani ha ribadito anche che "non tocca al segretario generale della Nato Jens Stoltenberg decidere" sull'uso delle armi che vengono inviate dagli Stati alleati all'Ucraina. "Non è sua competenza. A volte serve un po' più di prudenza", ha sottolineato l'esponente di Forza Italia, che si è espresso anche in merito alle aziende italiane operative in Russia. "Ribadirò l'importanza da parte europea di garantire le imprese italiane che legittimamente, insieme a quelle europee, nell'ambito delle sanzioni continuano ad operare in Russia". Si tratta di circa 200 imprese, che partecipano ad un apposito tavolo istituito a Roma. Sul tema dei vincoli all'equipaggio militare, il il deputato Jean-Louis Bourlanges, presidente della Commissione Affari Esteri dell'Assemblea Nazionale, ha invitato la Francia a seguire l'esempio del Regno Unito. "Questo cambiamento di dottrina è perfettamente legittimo in quanto pone fine all'inaccettabile asimmetria tra la situazione dell'aggredito e quella dell'aggressore", ha chiarito l'esponente del Movimento democratico.

Dubbi sul piano da 100 miliardi

Oltre ai limiti all'uso delle armi, al vaglio dei membri dell'alleanza atlantica c'è il piano di impegnare 100 miliardi di euro in sostegno all'Ucraina. La proposta, partita il mese scorso dal segretario generale della Nato rimane spinosa. Secondo quanto rivela il portale di informazione Politico, nelle ultime settimane anche i governi dell'Europa orientale, stretti alleati di Kiev, avrebbero espresso perplessità in merito al progetto. I dubbi principali riguardano la reperibilità delle risorse, trattandosi di un'ingente somma di denaro. Il prossimo incontro dei leader dell'alleanza atlantica è in programma a Washington a luglio e bisognerà arrivare con le idee più chiare di quelle emerse finora. L'attesa maggiore riguarda Parigi e Berlino, le due capitali europee di maggior peso nelle risorse investite finora per la difesa di Kiev.

Mentre l'Eliseo ha preferito finora mantenere la spesa per la difesa all'interno del contesto Ue, il cancelliere tedesco Olaf Scholz non sarebbe disposto ad investire ulteriori risorse rispetto a quelle già impegnate in questi due anni. Varie fonti interne alla Nato, ha rivelato Politico, parlano di trattative in corso, sia in merito alla quantità di denaro che ai modi per assegnarlo. La principale preoccupazione di Stoltenberg è di garantire nuove tranche di finanziamenti in favore del Paese invaso dall'esercito russo, che siano "a prova di Donald Trump", nel caso in cui il politico repubblicano conquistasse nuovamente la Casa Bianca. Secondo il segretario generale occorrono impegni vincolanti che dimostrino il sostegno concreto sia dell'Europa che degli Stati Uniti nei confronti di Volodymyr Zelensky e della popolazione ucraina.