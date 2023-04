Fa una tac e viene contagiata dall'Hiv: ospedale condannato a risarcirla con 150mila euro

Una paziente malata di cancro avrà diritto a un risarcimento da 150mila euro per aver contratto l'Hiv mentre le veniva fatta una Tac. Il contagio è avvenuto nel 2018 nell'ospedale pubblico Gregorio Maranon, a Madrid, dove sono finiti sotto la lente altri casi sospetti. Come riportato dal giornale El Pais, nello stesso ospedale e nello stesso anno si erano già verificate cinque infezioni da epatite C durante lo svolgimento delle radiografie.

La donna, una 32enne affetta da "carcinoma ovarico, carcinosi peritoneale e ascite", nel 2018 aveva riscontrato dei problemi al funzionamento dei reni. I test avevano poi confermato la sua infezione da Hiv. Ma l'ente regionale, la Comunità di Madrid, non aveva ipotizzato alcun errore negando le accuse della paziente, che si era quindi rivolta al tribunale.

Di fronte ai giudici, riporta la stampa locale, il governo regionale ha giustificato le azioni del sistema sanitario di Madrid, assicurando che l'infezione non era "correlata alle cure ricevute" e che l'assistenza sanitaria fornita era stata "adeguata e conforme alle leggi". "Non si può escludere che l'infezione da Hiv sia legata alla sua attività di dentista o alle cure ricevute in centri privati", si legge ancora tra le tesi della difesa.

Tuttavia i giudici hanno dato torto all'ente pubblico evidenziando "l'esistenza di due casi positivi di Hiv nella data in cui è stata eseguita la Tac sulla donna" e riconoscendo "inadempienze nelle procedure lavorative" da parte dell'ospedale. Circostanze che hanno spinto la Corte "a ritenere plausibile l'ipotesi che la donna sia stata contagiata a seguito di tale test". Nella loro decisione, i magistrati hanno tenuto conto dei precedenti contagi da epatite C avvenuti nello stesso centro e con lo stesso test.