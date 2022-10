Anche la Svezia vira a destra, governo con l'appoggio esterno degli alleati di Meloni

Anche la Svezia vira a destra. Il premier in pectore, Ulf Kristersson, leader del Partito Moderato, formazione che in Europa fa parte della famiglia popolare, ha annunciato di essere riuscito a trovare un accordo per un governo di minoranza insieme ai Cristiano Democratici e i Liberali grazie all'appoggio esterno, per la prima volta, dei Democratici Svedesi. Quest'ultima è una formazione di estrema destra alleata con Fratelli d'Italia, con cui a Strasburgo e Bruxelles condivide l'appartenenza al gruppo dei Conservatori.

Grazie al loro appoggio Kristersson è quasi certo di ottenere il sostegno del Riksdag, il parlamento svedese, al suo esecutivo. "Siamo pronti ad andare al voto lunedì e a formare un nuovo governo", ha dichiarato il probabile futuro premier in una conferenza stampa, prima di recarsi dal presidente della Camera che dovrà vagliare e approvare l'accordo. Il blocco di centrodestra, costituito dalle quattro formazioni politiche che sosterranno il nuovo governo, il mese scorso ha conquistato una maggioranza risicata di 176 seggi in un'Aula di 349 membri, quello di Kristersson non sarà quindi un cammino facile alla guida del Paese.

Le elezioni sono state condizionate dall'exploit dei Ds, guidati dal giovane leader Jimmie Akesson, che ha ottenuto oltre il 20 percento dei consensi, diventando fondamentale per la formazione di un governo e riuscendo così per la prima volta dalla nascita del partito nel 1988 a rompere il cordone sanitario che si era creato attorno alla formazione politica ritenuta troppo estremista.

Con la formazione del nuovo governo ci sarà “un cambio di paradigma per la politica migratoria”, ha rivendicato Akesson, dicendosi dispiaciuto che non si sia trovato un modo di includere la formazione all'interno dell'esecutivo. Per ottenere il suo via libera al governo sul tema dell'accoglienza è stata concordata una forte stretta: Stoccolma renderà più difficile per i nuovi immigrati ottenere i sussidi, verranno aumentati i requisiti per ottenere la cittadinanza, la quota massima di rifugiati da accogliere sarà ridotta dai 6.400 dello scorso anno a soli 900 e l'obiettivo degli aiuti all'estero, pari all'1% del reddito nazionale lordo, sarà sostituito da una somma fissa.

Il nuovo governo si impegnerà poi a ridurre le tasse, ad avviare il processo di costruzione di nuove centrali nucleari, a porre un tetto ai sussidi. Dal punto di vista della sicurezza si darà il potere alla polizia di adottare misure più severe contro le bande criminali e le condanne per i reati di gruppo saranno allungate. Come Meloni, Akesson ha preso le redini di un partito che affonda le sue radici nell'estrema destra.

Col tempo ha però ripulito i Ds degli esponenti più vicini a queste radici, cercando di portare il partito verso posizioni più moderate. Il cambiamento è stato segnato anche simbolicamente nel 2006, l'anno dopo della sua elezione a leader, dal cambio del logo che dalla fiamma (nel loro caso bicolore come la bandiera nazionale, e non tricolore come il nostrano Msi) è stato cambiato in un più rassicurante fiorellino giallo e blu. Nel 2010 Akesson ha poi istituito una Carta contro il razzismo e l'estremismo, ma soprattutto ha progressivamente epurato gli esponenti più legati alla vecchia guardia.

Sulla migrazione il partito ha mantenuto però posizioni molto dure, chiedendo il rimpatrio per tutti gli stranieri che commettono crimini, il divieto del velo e una stretta sulle politiche di asilo, ma ha fatto diverse aperture ai diritti per la comunità Lgbt+ sostenendo i matrimoni omosessuali e gli interventi per chi intende cambiare sesso. In politica estera ha lanciato proposte pro-atlantiche, chiesto un aumento delle spese militari, sostenuto l'ingresso della nazione nella Nato e anche appoggiato l'idea di spostare l'ambasciata svedese in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme, come gesto per rispondere alle accuse di antisemitismo al partito.

