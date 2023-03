La Svezia "cancella" la Sardegna, il governatore: "Lapsus freudiano"

Da gennaio, la Svezia ha preso in mano il timone dell'Unione europea, assumendo la presidenza del Consiglio Ue. Il che vuol dire, tra le altre cose, organizzare gli incontri di governi nazionali e autorità locali, regioni comprese. Riunioni che spesso si svolgono in un padiglione di Arlanda vicino a Stoccolma. Al cui ingresso campeggia una mappa in muschio dell'Europa. Ma l'opera d'arte non è piaciuta al governatore della Sardegna, Christian Solinas. Il motivo? Nella cartina manca la sua isola.

Oltre alla Sardegna, a dirla tutta, mancano anche le isole di Minorca, Ibiza e Oland, un'isoletta poco a largo della città di Kalmar, nel sud-est della Svezia, e altre isole minori del Mediterraneo. Ma è presente la Corsica, pur essendo più piccola della Sardegna. Un affronto che il presidente della Regione ha voluto comunicare a mezzo stampa: "Diciamo che è un lapsus freudiano, segno di un problema interiore di fondo. Non è la prima volta che l'Europa dimentica le isole, e non solo sulle mappe", ha scritto in una nota. "Mancano anche altre isole - ha proseguito - proprio quelle con le quali la Sardegna, come capofila, ha avviato un’alleanza politica e istituzionale per vedere riconosciuti i diritti dei nostri territori e dei nostri oltre 20 milioni di cittadini".

Il tono è quello del j'accuse. Ma in chiusura della nota Solinas ridimensiona il fatto: Non drammatizziamo questa svista, spero involontaria, ma non è certo un bel segnale". Va notato che la svista è della Svezia, paese retto da un governo di centrodestra e da una maggioranza tra le cui fila figurano partiti alleati di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ossia di quel centrodestra che sostiene Solinas in Sardegna.