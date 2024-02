La Russia minaccia la Norvegia per la sovranità delle isole Svalbard: "Come in Ucraina"

Il vice primo ministro russo Yuri Trutnev, responsabile della politica artica del paese, in un incontro a Mosca ha affermato che i diritti russi alle Svalbard sono sotto pressione tracciando un parallelo con la guerra in Ucraina.

"Oggi i nostri soldati sacrificano il sangue per la sovranità del nostro Paese e per il diritto delle persone di parlare russo. Credo che le Svalbard dovrebbe essere trattate allo stesso modo" ha detto Trutnev invocando una "lotta per la nostra sovranità".

Quelle che appaiono come minacce tutt'altro che velate arrivano anche pochi giorni dall'accoglienza tributata da Trutnev e dal ministro per lo sviluppo dell'Artico Alexei Chekunkov a un gruppo di reduci della guerra in Ucraina: "Useranno la loro esperienza di combattimento nell'Artico" hanno affermato.

Il Trattato delle Svalbard dal 1920 garantisce la piena e illimitata sovranità della Norvegia sull'arcipelago artico ma allo stesso tempo la Norvegia deve garantire parità di trattamento dei cittadini e delle aziende di tutti i paesi che hanno aderito all'accordo, inclusa all'epoca, l'Unione Sovietica. Le autorità russe ora ritengono che la Norvegia imponga restrizioni troppo forti alle attività commerciali e scientifiche russe nell’arcipelago.

Il servizio di intelligence norvegese avverte in un recente rapporto di come la Russia punti a diventare "dominante nell'Artico" e abbia elevato il livello di minaccia per il paese scandinavo.

"La Russia si riferisce alla Norvegia come a un 'paese ostile' e sostiene che la Norvegia si è lasciata dettare dalle politiche anti-russe delle potenze occidentali per diversi anni" si legge nel rapporto degli 007 di Oslo che definiscono la politica estera di Mosca come "imprevedibile".