Le auto crescono di un centimetro all'anno: "Molte non entrano più nei parcheggi"

Automobili grandi come autobus. È questa la tendenza sia nell'Unione europea che nel Regno Unito. A crescere, di 1 cm in più ogni due anni, sono i grandi Suv di lusso, che nonostante la crisi continuano a registrare vendite imponenti. Lo ha rivelato un rapporto, che svela come le macchine siano talmente larghe che oramai non entrano più nei parcheggi standard di molti Paesi europei. La larghezza media di un'auto nuova ha superato i 180 cm nella prima metà del 2023, con una crescita media di 0,5 cm ogni anno dal 2001. "È inesorabile", ha dichiarato James Nix, analista dell'ong Trasporti e Ambiente (T&E) e autore del rapporto. "Stimolati dalle vendite dei Suv più grandi, i veicoli diventano ogni anno più ampi". Secondo l'esperto, senza le dovute riforme, i grandi Suv e pick-up di lusso diventeranno larghi "quanto camion e autobus".

Suv pericolosi: provocano più incidenti mortali

Il problema non riguardo solo lo spazio, ma anche la sicurezza. Le auto grandi hanno maggiori probabilità di quelle piccole di essere fatali negli incidenti perché pesano di più. Le parti anteriori sono così alte che intrappolano le vittime sotto anziché scaraventarle di lato. Altro problema è quello ambientale, denunciato da anni dagli attivisti. Questi modelli scaricano nell'aria molte più sostanze inquinanti, oltre a sottrarre più spazio su strade e marciapiedi. In origine le macchine erano state "ingrandite" per incorporare elementi di sicurezza come airbag e zone di deformazione, ma i modelli più recenti sono diventati ben più larghi del necessario. Anziché garantire maggiore sicurezza, queste automobili hanno finito col rendere le strade più pericolose. In Belgio, ad esempio, dal 2017 al 2021 un aumento di 10 cm dell'altezza della parte anteriore dei veicoli ha aumentato il rischio di morte del 30% quando un'auto colpisce un pedone o un ciclista, secondo uno studio del Vias Institute, ex Istituto belga per Sicurezza stradale.

Necessità di porre dei limiti

A metà degli anni '90 l'Unione europea aveva vietato i veicoli di larghezza superiore a 2,55 metri per evitare che camion e autobus diventassero troppo grandi. Non sono stati creati però limiti appositi per le auto, le cui misure vanno ben oltre quelle stabilite per le strade e città dove dovrebbero circolare. Gli attivisti ambientali e della sicurezza stradale chiedono ora alla Commissione Europea di stabilire delle soglie precise. Non mancano problemi anche per i conducenti. Secondo il rapporto i grandi Suv, larghi circa 2 metri, non entrano più nei parcheggi fuori strada, lasciando troppo poco spazio ai passeggeri per entrare e uscire dai veicoli.

Spazi urbani ristretti

C'è anche un problema di gestione degli spazi urbani. Pur dovendo garantire la mobilità anche a pedoni, biciclette e monopattini, più della metà dello spazio stradale è riservato ai veicoli a motore. "Il fatto che le auto stiano diventando più grandi rischia di peggiorare ulteriormente la situazione", ha dichiarato al Guardian Giulio Mattioli, ricercatore sui trasporti presso l’Università Tecnica di Dortmund. "Potrebbe anche indurre politici e pianificatori ad aumentare le misure standard dei parcheggi, il che potrebbe provocare un circolo vizioso di dimensioni sempre maggiori delle auto". Il mese prossimo la città di Parigi potrebbe affrontare il problema, stabilendo tramite un referendum se sono necessarie tariffe di parcheggio più alte per le auto più pesanti. Anche Lione si appresta ad approvare un progetto simile nei prossimi mesi.