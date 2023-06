"Legittima la decisione italiana di non registrare i figli nati con maternità surrogata"

La Corte europea dei diritti umani ha respinto alcuni ricorsi di coppie dello stesso sesso, ma anche eterosessuali, sul divieto in Italia di trascrizione all'anagrafe dei figli nati da maternità surrogata. I ricorrenti chiedevano ai giudici di Strasburgo di condannare il nostro Paese perché non permette di registrare gli atti di nascita, legalmente riconosciuti all'estero, per bambini nati usando la gestazione di sostegno.

Come riporta l'Ansa la decisione sarebbe motivata dal fatto che uno dei genitori potrebbe chiedere di adottare il bambino, diventandone così il genitore legale e avendo il diritto di registrarlo. "Il desiderio delle coppie di veder riconosciuto un legame tra i bambini e i loro genitori intenzionali non si è scontrato con un'impossibilità generale e assoluta, dal momento che avevano a disposizione l'opzione dell'adozione e non l'avevano utilizzata", affermano i giudici della Cedu nella loro decisione.

Questa sentenza, di cui non sono stati ancora resi pubblici i dettagli, rischia di creare un cortocircuito con le norme di Bruxelles. Il diritto dell'Unione prevede che la filiazione accertata in un Paese membro sia riconosciuta in tutti gli altri Stati del blocco per alcuni scopi come accesso al territorio, diritto di soggiorno, non discriminazione rispetto ai cittadini nazionali. Le normative Ue non si applicano però ai bambini nati fuori del blocco, come la grandissima maggioranza di quelli nati appunto dalla maternità surrogata, che sono di solito concepiti in Paesi come gli Stati Uniti o il Canada. In quel caso anche Bruxelles riconosce che il diritto di famiglia è competenza dei Paesi membri, e ogni governo può regolarlo come meglio crede. Se il ricorso è arrivato quindi da coppie che hanno avuto un bambino in quelle nazioni la decisione di Strasburgo è assolutamente in linea con le regole Ue.

Diversa la questione del "certificato europeo di genitorialità". A dicembre la Commissione ha presentato un nuovo regolamento che rende più semplice il riconoscimento dei diritti dei figli, anche di coppie gay, in situazioni transfrontaliere in materie quali la successione o il diritto dei genitori di agire in qualità di rappresentanti legali del minore per motivi di scolarizzazione o di salute. Di fatto questo renderebbe insomma più semplice per una coppia gay spagnola (o residente in Spagna) che magari si è sposata e ha adottato un figlio nel Paese iberico, di potersi poi trasferire in Italia e ottenere il riconoscimento dei diritti sul proprio bambino anche nella nostra nazione. Ad esempio entrambi i genitori dovrebbero avere diritto ad andare a prendere e rappresentare il bambino a scuola. Il figlio avrebbe anche diritto a ereditare i beni di entrambi, anche in assenza di un testamento. Il regolamento è comunque bloccato per l'opposizione di nazioni come la nostra ma anche dell'Ungheria di Viktor Orban.