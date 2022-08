Il supermercato che ha detto addio alle monete nei carrelli della spesa

Niente più monete per il carrello della spesa. Lo ha deciso la catena di supermercati Albert Heijn in Olanda, che ha posto fine al sistema introdotto all'inizio degli anni '80 per spingere i consumatori a riporre i carrelli nell'apposito spazio. Secondo i dirigenti della catena olandese, durante la pandemia di Covid-19 "si è scoperto che le monete in realtà non sono necessarie", riporta Nos.nl.

Durante la pandemia "abbiamo abolito le monete, anche per aumentare la velocità dei clienti nel negozio. Da quando lo abbiamo fatto, abbiamo visto che non scompaiono più carrelli. Fortunatamente, i clienti sono abbastanza ordinati", afferma la portavoce della catena Anousjka Aspeslagh.

Il sistema a gettoni è stato introdotto intorno al 1985 per ridurre il numero di carrelli della spesa lasciati in giro per i parcheggi o addirittura rubati. Da tempo, al posto della classica moneta, molti supermercati hanno introdotto i gettoni di plastica. Per questo, secondo Aspeslagh, l'addio a questo sistema avrà anche un effetto benefico sull'ambiente facendo risparmiare migliaia di chili di plastica all'anno.