Si suicida gettandosi con l'auto in un canale insieme ai suoi 2 figli

Un gesto di disperazione e di follia. Un uomo ha deciso di suicidarsi gettandosi a tutta velocità con la sua auto in un canale. A bordo del mezzo però c'erano anche i suoi due figli piccoli che sono quindi purtroppo morti insieme a lui. Il tremendo dramma è accaduto in Belgio, nella cittadina fiamminga di Lommel, comune di 32mila abitanti. Ieri sera l'uomo si è schiantato con la sua vettura nel canale Bocholt-Herentals.

Come riporta l'agezia Belga, la polizia è stata chiamata verso mezzanotte e 30 e si è recata immediatamente sul luogo dell'incidente. Dalle prima analisi è risultato piuttosto chiaro che si è trattato di un gesto volontario da parte del padre che a quanto pare ha deciso di togliersi la vita a anche quella dei suoi due figli. Sono in corso indagini per capire meglio la vicenda.

