Perché i partiti populisti stanno avendo così tanto successo in Europa

I partiti populisti, soprattutto quelli di estrema destra, hanno guadagnato negli ultimi trent'anni un successo crescente in Europa, con quasi un terzo degli europei che ora vota per loro. Lo dimostra una recente ricerca svolta in 31 Paesi europei da esperti universitari in politologia. L'imporsi di visioni anti-establishment, oltre a indebolire i partiti tradizionali, coincide spesso con la perdita di garanzie costituzionali e di quegli strumenti democratici essenziali per garantire non solo stabilità, ma anche divisione dei poteri e rispetto dei diritti, in particolare delle minoranze. Dalle analisi degli studiosi emerge un quadro fosco, dove ancora non sono chiari i limiti a questa crescita di consenso di formazioni politiche che sempre più spesso accolgono visioni autoritarie e discriminatorie nei loro programmi. Gli stessi partiti reputati "di centro" e "moderati" sono ormai sempre più propensi ad accogliere le istanze populiste, i partiti estremisti dal canto loro tendono a moltiplicarsi e inseguono l'elettorato sfidandosi in slogan a chi è più "duro e puro" sottraendosi spesso voti a vicenda. Anche in vista delle elezioni europee, che potrebbero ridefinire il tradizionale assetto di governo guidato da popolari e socialisti, guardiamo nel dettaglio i risultati di questo studio.

L'avanzata anti-sistema

L’analisi PopuList, condotta da oltre 100 scienziati politici in 31 paesi, ha rilevato che lo scorso anno alle elezioni nazionali è stato raggiunto un record: il 32% degli elettori europei ha votato per partiti anti-establishment. Si tratta di un grosso balzo in avanti rispetto al 20% registrato nei primi anni 2000 e al 12% nei primi anni '90. In totale la lista identifica 234 partiti anti-sistema in tutto il vecchio continente, di questi 165 sono classificati come "populisti". Soni 61 i partiti reputati di estrema sinistra e 112 di estrema destra. La maggior parte di questi, ma non tutti, rientrano anche nella categoria di partiti "populisti". Circa la metà degli elettori anti-establishment sostiene i partiti di estrema destra e questo dato risulta in crescita. "I partiti tradizionali stanno perdendo voti; i partiti anti-establishment stanno guadagnando terreno. È importante, perché molti studi ora mostrano che quando i populisti ottengono il potere, o influenzano il potere, la qualità della democrazia liberale diminuisce", ha dichiarato al quotidiano britannico The Guardian Matthijs Rooduijn, politologo dell’Università di Amsterdam che ha guidato la ricerca. L'imporsi di idee di estrema destra è tale, che anche alcuni partiti europei reputati originariamente di centro sono stati riclassificati come di destra ed estrema destra, come nel caso del Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (Vvd) dell'olandese Mark Rutte.

Populismo: come riconoscerlo

Secondo gli studiosi, la caratteristica comune alle formazioni populiste è quella di dividere la società in due gruppi omogenei e opposti: un "popolo puro" contro una "élite corrotta". Altra cifra caratteristica è di ritenere che tutta la politica dovrebbe essere frutto della "volontà del popolo". Al centro del loro interesse, secondo i sostenitori di questa visione, c'è "la persona comune" che sarebbe degli interessi acquisiti delle élite, avvantaggiati da un sistema radicato e che opera in loro favore. Secondo i critici, i populisti al potere spesso sovvertono le norme democratiche, minando la magistratura e i media o limitando i diritti delle minoranze. I "danni" derivanti dalle loro politiche spesso vanno oltre il loro mandato. Secondo Rooduijn, l'idea populista che non debbano esserci organi di "filtro" tra il popolo e le istituzioni tende a disinnescare una serie di "controlli ed equilibri vitali" per le democrazie sane, come avere una stampa libera, tribunali indipendenti e tutelare le minoranze.

Continente a destra

Il quadro europeo odierno ha visto associarsi al leader ungherese Viktor Orbán, artefice di numerose leggi autoritarie e illiberali come la stessa Unione europea ha rilevato, il partito Legge e Giustizia in Polonia, come pure Giorgia Meloni, capace di trasformare Fratelli d'Italia da partito marginale a principale forza di destra e leader della coalizione da un anno al governo in Italia. Persino l'area dei paesi scandinavi, tradizionalmente più vicini alle forze moderate di sinistra, ha visto andare al potere partiti di estrema destra. Ci sono poi i sondaggi, che vedono primeggiare in Austria il Partito austriaco della Libertà (FPÖ), mentre in Germania l’AfD ha raggiunto il 22% raddoppiando i suoi consensi, almeno nelle intenzioni di voto. In Francia Marine Le Pen è diventata la principale alternativa nella corsa alle presidenziali francesi, surclassando socialisti e repubblicani. In Italia, la PopuList include diversi partiti, rappresentati o meno in Parlamento, inclusi Fratelli d'Italia e la Lega, classificati come populisti e di estrema destra, mentre Forza Italia viene descritto con un populismo borderline. Il Movimento 5 stelle viene definito come populista, a causa della sua "retorica ostentata e anti-establishment", mentre sfugge a questa definizione la formazione Liberi e Uguali, reputata come borderline di estrema sinistra.

Fattori identitari e insicurezze

Gli analisti hanno provato a decifrare i fattori che spingono l'elettorato verso queste formazioni politiche. L'immigrazione è un tema ricorrente, ma non l'unico. C'è spesso una ricerca identitaria (sul piano culturale, del territorio, del nazionalismo) che impregna numerose formazioni. I partiti anti-sistema fanno comunque leva sulle insicurezze, a seconda di quelle che dominano il momento. Durante la pandemia, molti hanno cavalcato l'onda di contestazioni contro vaccini e lockdown per ottenere consenso, l'identificazione degli immigrati come nemici è un grande classico, poi c'è chi con l'inflazione e il crescente costo della vita cerca un altro tipo di avversario, come le banche, la finanza o l'intramontabile George Soros.

Consenso e tolleranza

Uno degli aspetti più incisivi riguarda la tipologia di elettori. A votare l'estrema destra adesso sono anche persone "che non lo hanno mai fatto e che non ti aspetteresti lo farebbero: donne anziane, elettori urbani, classe media istruita", ha dichiarato Daphne Halikiopoulou, politologa presso l’Università di York. "Sono disposti a barattare la democrazia con qualcosa, per dire: 'So che questo leader è autoritario, ma almeno porterà stabilità economica'", ha sottolineato la coautrice dello studio. Va notata però anche la natura di questi elettori "non ideologici". Secondo Cas Mudde, professore di affari internazionali all’Università della Georgia, il consenso per i partiti anti-establishment, in particolare quelli di estrema di destra, non è cresciuto molto."Ciò che è cresciuto è il gruppo di elettori che li tollera", ha detto al Guardian. "Quelli che non voterebbero Le Pen al primo turno delle elezioni presidenziali francesi ma lo farebbero al secondo. Quel gruppo è davvero cresciuto". Non esiste più quel pregiudizio e quel "cordone sanitario" che impediva solo fino a pochi anni fa di legittimare certe posizioni all'interno del quadro democratico. Certe affermazioni e proposte, (come quelle razziste, xenofobe, complottiste) sono ormai sdoganate, quindi è possibile fare coalizioni e governare con i partiti che le sostengono.

La responsabilità dei partiti tradizionali

In questo contesto, gli studiosi hanno considerato anche il ruolo dei partiti tradizionali, che con il loro atteggiamento e politiche distanti dai problemi di una larga fetta della cittadinanza hanno contribuito involontariamente al successo delle formazioni populiste. "C'è stato un progressivo distacco dalle richieste della società. C'è la percezione che questi partiti (tradizionali, ndr) siano diventati essenzialmente organizzazioni in cerca di cariche, insensibili alle preoccupazioni delle persone, che spesso si sentono accusate dei loro problemi", ha detto Andrea Pirro, politologo presso l'Università di Bologna. "I partiti anti-establishment si presentano come la risposta, e gli elettori sono sempre più disposti a dare una possibilità ad alternative mai sperimentate", ha evidenziato lo studioso. Il successo di partiti alternativi determina anche una maggiore rivalità tra loro. Molte formazioni tendono a dividersi, altre con idee simili si moltiplicano. Per distinguersi, i nuovi premono l'acceleratore con frasi polemiche e slogan ancora più estremi. Pensiamo alle elezioni francesi dello scorso anno, quando Eric Zemmour ha lanciato un partito sostenuto da quegli elettori che trovavano Le Pen ormai troppo debole e inserita ormai nel sistema di potere. Al primo turno ha ottenuto un ottimo 7,7 % con la sua formazione Reconquête e adesso giura di trasformare le europee in un gigantesco referendum sull'immigrazione.

Previsioni elettorali

Dallo studio non emergono previsioni chiare sulle prossime europee. Tra gli studiosi qualcuno dà per scontata una vittoria delle formazioni di estrema destra, altri credono che si potrebbe essere arrivati al limite del loro successo e che i partiti "moderati", spostandosi a loro volta verso posizioni più estreme, riusciranno a conquistare il loro elettorato. Un indice in questo senso è ad esempio la caduta del partito spagnolo di estrema destra Vox. Alle ultime elezioni di luglio si attendeva un trionfo, ma la formazione sovranista di Santiago Abascal ha perso consensi rispetto alle performance precedenti, dimostrando che una parte della popolazione non è disposta a spostarsi ancora più a destra, risultando anzi spaventata dalle dichiarazioni estremiste di certi leader. Secondo il professor Mudde, invece, la crescita del populismo, soprattutto quello di destra, non ha limiti precisi e la società in mutamento potrebbe progressivamente smarrire quegli anticorpi che negli ultimi settant'anni sono stati in grado di arginare le derive autoritarie e illiberali che si stanno diffondendo ormai in tutto il vecchio continente.