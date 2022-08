Stretta di Barcellona contro la movida, 600 euro di multa a chi fa troppo chiasso in strada

Disturbo alla vita quotidiana, comportamenti antisociali e problemi di ordine pubblico. Questo è il pane quotidiano per la polizia di Barcellona, costretta a intervenire ogni notte per interrompere schiamazzi notturni e feste improvvisate in strada. Il Covid ha paradossalmente fatto esplodere il fenomeno dei party clandestini e dei botellon, raduni a cui partecipano centinaia o migliaia di giovani con l’unico obiettivo di bere alcolici, ballare e fare casino per tutta la notte. Tanto che l’amministrazione comunale ha deciso di elevare da 100 a 600 euro la multa per chi viene sorpreso a turbare la quiete pubblica.

Secondo Pedro Velazquez, il capo delle forze di polizia della città, tra il 2 e l'8 agosto 747 persone sono state multate per importi fino a 100 euro per aver bevuto in strada, contravvenendo alle regole sul consumo degli alcolici fuori da bar e ristoranti dopo una certa ora. Le sanzioni elevate a 600 euro saranno invece comminate per disturbo o comportamento antisociale, la cui definizione spetterà ai singoli agenti di polizia.

Con le nuove regole, l’amministrazione della capitale catalana spera di porre un freno al proliferare di feste e botellon in strada convocati sui social, un fenomeno in forte crescita a partire dal lockdown. Soprattutto dallo scorso anno, quando la situazione epidemiologica era relativamente meno pericolosa per i giovani, ma i bar continuavano a poter aprire solo a determinati orari diurni, gruppi di centinaia di teenager hanno preso l’abitudine di radunarsi dal giovedì alla domenica per bere tutta la notte sulla spiaggia della Barceloneta o nelle strade della città vecchia. I residenti del quartiere Poblenou, ormai noto per i botellon, hanno ribattezzato la loro zona come “il triangolo delle Bermude” per l’incapacità delle forze dell’ordine di tenere le feste sotto controllo.

Gli sforzi della polizia per disperdere la folla sono spesso ostacolati dall'ubriachezza e dal fatto che le multe di piccola entità non vengono viste come un deterrente dai turisti stranieri, convinti che nessuno andrà mai a esigere le somme nel loro Paese di residenza. Ma con l’aumento degli importi qualcosa potrebbe cambiare.