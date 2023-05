Stretta Ue contro lo streaming pirata di eventi sportivi e dello spettacolo

Basta con lo streaming illegale di partite di calcio ed altri eventi sportivi, concerti e spettacoli vari. La Commissione ha adottato una raccomandazione su come combattere la pirateria online su scala commerciale. Per farlo Bruxelles incoraggia gli Stati membri, autorità nazionali e titolari dei diritti ad adottare misure per evitare le ritrasmissioni non autorizzate di tali streaming.

Lo sforzo mira a rafforzare la competitività delle industrie sportive dell'Unione, tenendo conto che l'organizzazione di questi eventi e la loro trasmissione in diretta richiedono investimenti considerevoli, ma allo stesso tempo contribuiscono alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro, sottolinea la Commissione in una nota. "Internet consente già ai cittadini europei di godere di una serie di eventi dal vivo. Tuttavia, la pirateria su scala commerciale sta mettendo a rischio la redditività delle nostre industrie creative e sportive", ha dichiarato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutivo per un'Europa adatta all'era digitale.

La raccomandazione si concentra su tre aree principali. Innanzitutto, in relaziona anche al Digital Services Act, sottolinea l'importanza di un'azione urgente da parte degli "hosting provider" (il tramite che fornisce agli individui la tecnologia necessaria per far sì che i propri siti siano visibili su internet) per ridurre al minimo i danni causati dallo streaming illegale.

La seconda questione riguarda invece le "ingiunzioni dinamiche", con cui si intende uno strumento di blocco più moderno dello streaming a cui gli Stati membri sono incoraggiati a ricorrere. In ragione delle caratteristiche tecniche di internet, le tradizionali ingiunzioni statiche sono facili da aggirare e i contenuti illeciti possono essere facilmente ricaricati o spostati su un sito web diverso. Con le ingiunzioni dinamiche è invece più semplice per i titolari dei diritti di trasmissione ottenere ingiunzioni che ordinino agli intermediari online di bloccare l'accesso ai contenuti non autorizzati o di rimuoverli ovunque essi compaiano.

Infine la Commissione raccomanda agli organizzatori e alle emittenti di eventi sportivi e dal vivo di aumentare la disponibilità, l'accessibilità e l'attrattiva delle loro offerte commerciali, invitando allo stesso tempo gli Stati membri a sensibilizzare i consumatori sulle offerte legali di fruizione di questo tipo di contenuti. Per raggiungere questi obbiettivi, sottolinea la nota di Bruxelles, sarà necessario rafforzare la cooperazione tra le varie autorità nazionali competenti e tra i titolari dei diritti e gli intermediari. Uno step importante è quello di garantire un regolare scambio di informazioni tra le amministrazioni in merito alle misure applicate, alle sfide e alle buone pratiche contro la pirateria online. Proprio perché si tratta di un fenomeno che avviene a livello transfrontaliero, c'è bisogno di una cooperazione che vada oltre i confini statali.

Inoltre si prevede l'istituzione di un solido sistema di monitoraggio per valutare gli effetti e, se serve, prendere in considerazione ulteriori misure. Questo lavoro sarà svolto con il supporto dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (Osservatorio Euipo) e comporterà la definizione (prevista prima dell'estate) di chiari indicatori chiave di prestazione (Kpi) per condurre un controllo efficace.

Sulla base di questo esercizio di audit, verranno valutati gli effetti della raccomandazione sulle ritrasmissioni non autorizzate entro il 17 novembre 2025. "Oggi chiediamo agli Stati membri di intensificare la lotta alla pirateria che demonizza i nostri settori degli eventi dal vivo, ad esempio consentendo agli organizzatori di eventi sportivi di chiedere un'ingiunzione", ha detto Thierry Breton, commissario per il Mercato interno.

La raccomandazione, che fa seguito ad una risoluzione del Parlamento europeo sulle sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell'ambiente digitale adottata nel maggio 2021, è stata preceduta da una consultazione con le parti interessate durante una riunione che si è tenuta a febbraio. Inoltre, si basa sul Piano d'azione sulla proprietà intellettuale del 2020, secondo cui la persistenza della pirateria è proprio una delle sfide principali che impediscono all'Europa di capitalizzare i suoi beni intellettuali.