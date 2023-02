Strappa con un morso la lingua al suo stupratore e la porta alla polizia come prova

Ha strappato con un morso la lingua dell'uomo che la stava violentando, poi è andata dalla polizia e l'ha portata come prova di quanto accaduto. Secondo le ricostruzioni la donna, di 57 anni, stava portando a spasso il suo cane alle quattro del mattino di domenica 19 febbraio ad Avignone, in Francia, quando un uomo ha iniziato a seguirla. Secondo quanto riferito, l'aggressore le si è avvicinato, ha tentato di abbracciarla e baciarla con forza e le ha infilato le mani nei pantaloni. Dopo una colluttazione, la donna ha morso la lingua dell'aggressore ed è tornata a casa.

Come riporta France Bleu la donna poi, accompagnata dal figlio, ha portato il pezzo di carne alla stazione di polizia locale. Gli agenti hanno rintracciato il presunto aggressore e lo hanno arrestato, si tratterebbe di un uomo originario della Tunisia e residente illegalmente in Francia. Ma lui, che rischia un processo immediato e ha l'obbligo di lasciare la Francia, avrebbe detto agli agenti che era stata la donna ad aggredirlo, non il contrario.

Come racconta il Daily Mail, l'incidente è simile a un recente caso spagnolo che ha visto una donna tagliare il pene al suo aspirante stupratore. I due, entrambi originari del Bangladesh, lavoravano insieme in un bar di Sant Andreu de la Barca, vicino a Barcellona. L'uomo avrebbe tentato di violentare la donna, che dopo una colluttazione gli ha tagliato il pene. La donna ha poi contattato la polizia per ammettere la sua aggressione e l'uomo è stato portato in ospedale per un'operazione d'emergenza, in modo che i medici potessero tentare di riattaccargli l'organo. Entrambi sono stati arrestati dalla polizia spagnola. L'uomo è stato accusato di tentato stupro, mentre la donna di aggressione e amputazione.