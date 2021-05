La strage degli eroi della lotta al Covid, durante la pandemia morti 115mila operatori sanitari

Sono almeno 115mila medici e operatori sanitari che nel mondo hanno perso la vita mentre combattevano contro la pandemia di coronavirus. A loro oggi ha reso tributo il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ricordando il loro impegno in quella che il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha definito una “guerra”.

"Per quasi 18 mesi, gli operatori sanitari e socio-sanitari di tutto il mondo hanno lavorato tra la vita e la morte, hanno salvato innumerevoli vite e hanno combattuto per altri che, nonostante i loro migliori sforzi, non ce l'hanno fatta. Molti si sono infettati a loro volta e, sebbene le segnalazioni siano scarse, stimiamo che almeno 115mila operatori abbiano pagato il prezzo più alto al servizio degli altri", ha dichiarato Tedros aprendo la 74esima Assemblea mondiale della sanità. "Operatori sanitari e socio-sanitari fanno cose eroiche ma non sono super eroi. Sono umani come il resto di noi. Sudano e giurano, ridono e piangono, hanno paura e speranza. Molti si sentono frustrati, impotenti e non protetti, per la mancanza di accesso ai dispositivi di protezione individuale e ai vaccini e agli strumenti per salvare vite umane”, ha affermato il direttore generale aggiungendo: “Dobbiamo loro così tanto eppure spesso, a livello globale, questi operatori non hanno ancora le protezioni, le attrezzature, la formazione, la paga dignitosa, le condizioni di lavoro sicure e il rispetto che meritano". "Ogni Stato membro deve proteggere la sua forza lavoro sanitaria e assistenziale e investire in essa con urgenza", ha esortato Tedros.

