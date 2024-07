Entra in casa di riposo e uccide sei persone, tra cui la madre: il giallo del movente

Strage nella tranquilla cittadina termale di Daruvar, in Croazia. Un uomo, veterano di guerra, 51 anni, è entrato in una casa di riposo e ha iniziato a sparare. Ha ucciso sei persone (cinque sono morte sul posto, una più tardi all'ospedale di Virovitica per le ferite riportate). Tra le vittime anche sua madre.

Arrestato pochi minuti dopo

La polizia l'ha arrestato subito, una decina di minuti dopo il massacro. Era in un bar lì vicino, è stato trovato in possesso di armi da fuoco non registrate. D iverse le persone che sono rimaste ferite nella struttura, alcune versano ancora in condizioni critiche. Il presidente croato Zoran Milanovic si è dichiarato scioccato dalla sparatoria di massa "selvaggia e senza precedenti" e ha chiesto che le norme sul possesso di armi nel Paese balcanico siano rese "ancora più rigorose". "Tutte le istituzioni competenti facciano di più per prevenire la violenza nella società", ha scritto il presidente in un post sui social media. Il primo ministro Andrej Plenkovic lo ha definito un "attacco mostruoso".

Movente

Non c'è certezza sul movente, ma secondo le prime ipotesi sarebbe da rintracciare in dissidi economici tra madre e figlio. La madre del sospettato era ospite della casa di cura da 10 anni. Di recente aveva ceduto il suo appartamento ai proprietari della casa di riposo perché aveva una pensione troppo bassa per poter pagare la retta. Ma le indagini sono solo all'inizio.

La testimonianza

L'uomo aveva precedenti penali anche per disturbo della quiete pubblica e violenza domestica. "Stavo sistemando le medicine e poi ho sentito degli spari", ha raccontato un dipendente della casa di cura all'emittente statale HRT. "Ci siamo nascosti sotto un letto, poi siamo scappati da una finestra".