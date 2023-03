Chi è il principale sospettato della strage di Amburgo

Sarebbe stato un ex membro dell'organizzazione religiosa ad aprire il fuoco nella sala dei Testimoni di Geova ad Amburgo, dove hanno perso la vita almeno otto persone. Secondo i media tedeschi, il principale sospettato del massacro è un uomo di età compresa tra i 30 e i 40 anni, che non aveva mai avuto problemi con la legge in passato e non era noto alle forze dell'ordine come un possibile estremista. Le motivazioni della strage non sono ancora stata rese note, così come non è chiaro se la pistola utilizzata dal killer fosse regolarmente denunciata o no.

La strage è avvenuta nella serata di ieri, giovedì 9 marzo, nella chiesa dei testimoni di Geova in via Deelböge, nel quartiere Alsterdorf, ad Amburgo. Tutto è iniziato poco dopo le 21, quando sono iniziate ad arrivare le prime chiamate di soccorso alla polizia e ai vigili del fuoco, con diversi testimoni che riferivano colpi di arma di fuoco. L'equipaggio di un'auto di pattuglia - spiega il quotidiano locale Hamburger Abendblatt - che al momento dell'allarme si trovava nei pressi del luogo del delitto, è entrato poco dopo nell'edificio. E si è presentato davanti a loro un quadro terrificante. Al momento la polizia ha indicato la strage come "Amoktat", il termine con cui in tedesco si indica il gesto di un folle che spara sulla folla. La polizia ha invitato la cittadinanza a rimanere in casa. Poi nel corso della notte è parso chiaro che non ci sarebbero attentatori in fuga.

Il sindaco di Amburgo Peter Tschentscher ha definito "scioccanti" le notizie che arrivavano dal quartiere Alsterdorf, inviando "le mie più sentite condoglianze ai familiari delle vittime", attraverso un messaggio su Twitter. La polizia non ha ancora fornito un bilancio ufficiale, ma sarebbero almeno 17 le persone rimaste illese durante la sparatoria. Gli inquirenti pensano che l'autore della strage possa essere una delle otto vittime rinvenute nell'area della chiesa: il corpo dell'uomo è stato trovato dopo che le forze di sicurezza hanno sentito uno sparo isolato.