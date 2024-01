Stop ai fondi pubblici per gli estremisti di destra: ora rischiano anche gli alleati della Lega

La Corte costituzionale tedesca ha deciso che il partito di estrema destra Heimat, un tempo conosciuto con la sigla Npd, non potrà più ricevere finanziamenti pubblici in quanto rappresenta un rischio per l'ordinamento democratico. Una sentenza che, secondo alcuni esperti, potrebbe adesso aprire la porta all'esclusione dai fondi statali dell'Afd, la principale forza politica di estrema destra in Germania, nonché secondo partito nazionale per consensi secondo gli ultimi sondaggi.

La decisione della Corte costituzionale non era scontata: già nel 2017, l'allora Npd aveva rischiato il taglio dei contributi pubblici, ma la stessa Corte l'aveva graziato sostenendo che il partito, pur avendo obiettivi anticostituzionali e "una somiglianza essenziale con il nazionalsocialismo", fosse troppo piccolo per costituire un reale problema per la democrazia. L'Npd, divenuto Heimat, non è che sia cresciuto nel tempo, anzi: proprio per gli scarsi risultati elettorali, il partito non ha raggiunto la quota necessaria di consensi per ottenere i finanziamenti statali. In compenso, ha mantenuto le agevolazioni fiscali previste per i partiti su donazioni e contributi privati. Ora, con la sentenza della Corte, perderà il diritto di usufruire anche di queste agevolazioni.

Secondo i giudici, Heimat mira a sostituire l’ordine costituzionale esistente con uno stato autoritario orientato alla "comunità nazionale" etnica. La sua concezione politica disprezza la dignità umana di chiunque non appartenga a questa "comunità nazionale" ed è incompatibile con il principio della democrazia. In altre parole, i membri di Heimat professano tesi razziste che ricordano da vicino il nazismo.

Su questo punto si potrebbe giocare anche il destino dei fondi pubblici per l'Afd. Il partito, che nei sondaggi è attestato sopra il 20% dei consensi, è al centro di uno scandalo politico dopo le rivelazioni di un incontro tra alcuni suoi esponenti di spicco e membri della galassia neonazista tedesca. Nel corso di questo incontro, si sarebbe discusso di un piano di deportazione all'estero dei migranti e dei cittadini tedeschi di origine straniera.

Le rivelazioni hanno scatenato le polemiche in un Paese dove è ancora aperta la ferita del nazismo. Più di un milione di persone è scesa in strada in questi giorni per protestare contro l'Afd. E tra le fila della maggioranza, in particolare socialdemocratici e i verdi, molti hanno ventilato l'ipotesi di una messa al bando del partito di estrema destra. Questa ipotesi sembra difficile che possa avere un seguito. Più praticabile, secondo alcuni giuristi, è la strada che porterebbe all'esclusione dell'Afd dai fondi pubblici. La sentenza della Corte costituzionale su Heimat potrebbe rappresentare un precedente.