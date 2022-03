Stop ai container da e verso la Russia: la scelta dei 3 più grandi trasportatori navali al mondo

Le tre compagnie di container più grandi del mondo hanno sospeso temporaneamente la consegna di merci da e verso la Russia. La mossa arriva in reazione alla decisione di Mosca della settimana scorsa di invadere l’Ucraina e alle sanzioni approvate dai principali Paesi occidentali in risposta alle azioni russe.

La compagnia svizzera di trasporto navale Msc, la più grande del mondo per capacità di spedizione di container, ha avvisato i suoi clienti con una nota che dal primo marzo sarebbe entrata in vigore “un'interruzione temporanea di tutte le prenotazioni di merci da e per la Russia, coprendo tutte le aree di accesso tra cui mar Baltico, Mar Nero e Estremo Oriente della Russia”. “Msc continuerà ad accettare e controllare le prenotazioni per la consegna di beni essenziali come cibo, attrezzature mediche e beni umanitari”, ha garantito l’azienda.

A stretto giro si è associata anche la danese Maersk, il secondo vettore più grande del mondo, che ha annunciato l’interruzione di tutte le spedizioni di container da e verso la Russia dal momento che “la stabilità e la sicurezza delle nostre operazioni sono già direttamente e indirettamente influenzate dalle sanzioni”.

La francese Cma Cgm, la terza compagnia per capacità di trasporto di container, si è dunque accodata agli altri due competitor invocando problemi di sicurezza.

L'invasione della Russia in Ucraina, che secondo Mosca è una "operazione speciale", è la più vasta aggressione da uno Stato a un altro in Europa dalla Seconda guerra mondiale.

Le scelte dei big delle autostrade del mare seguono decisioni dello stesso tenore già prese da altri trasportatori di merci. Provvedimenti che di fatto hanno tagliato fuori la Russia dalle reti di trasporto globale. Una condizione che si aggiunge ai problemi di approvvigionamento di materie prime che aveva già messo in difficoltà l’industria mondiale.