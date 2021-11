Il Milan sconfitto in tribunale da un'azienda tedesca di pennarelli: non potrà registrare il suo stemma

Il Tribunale europeo ha confermato che uno stemma della squadra di calcio Ac Milan non può essere registrato presso l'Euipo, l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, in quanto è simile a quello di una linea di prodotti di cancelleria di una azienda tedesca, che si chiama per l'appunto "Milan". Secondo i giudici Ue, "l'elevata somiglianza fonetica e la media somiglianza visiva di tale segno con il marchio denominativo anteriore tedesco Milan comporta un rischio di confusione da parte dei consumatori che impedisce la loro protezione simultanea nell'Unione".

Il caso era nato nel febbraio 2017, quando il club rossonero aveva presentato all'Euipo una domanda di registrazione internazionale di un suo stemma con il classico scudo crociato e la scritta AC MILAN. Pochi mesi dopo, la società tedesca InterES si era opposta formalmente a questa richiesta, contestando che già nel 1988 era stato registrato un suo marchio con lo stesso nome della squadra italiana e che continua a essere usato su prodotti come pennarelli, matite e colori a tempera.

Secondo l'azienda tedesca, registrando il suo marchio, il club rossonero potrebbe vendere prodotti della stessa tipologia facendo concorrenza sleale. Una motivazione che è stata accolta dal Tribunale dell'Unione europea. "Per quanto riguarda l'argomento dell'Ac Milan secondo cui il marchio richiesto gode di notorietà in Germania a causa della reputazione di tale società calcistica - si legge nella sentenza - il Tribunale osserva che solo la notorietà del marchio anteriore, e non quella del marchio richiesto, deve essere presa in considerazione per valutare se la somiglianza dei prodotti designati da due marchi sia sufficiente a far sorgere un rischio di confusione. Di conseguenza, il Tribunale dichiara che le somiglianze dei due segni in questione sono, nel loro insieme, sufficienti per concludere che esiste un rischio di confusione", conclude.