Dopo Stellantis Macron si scopre socialista: "Tetto Ue agli stipendi dei dirigenti"

Il liberista Emmanuel Macron si è scoperto socialista e ha promesso che se dovesse essere rieletto imporrà un tetto alle retribuzioni eccessive dei dirigenti d'azienda. In quello che sembra un tentativo di corteggiare gli elettori di sinistra della nazione, solitamente a lui avversi, ha annunciato il piano dopo aver descritto come "scioccante ed eccessiva" la busta paga di 19 milioni di euro consegnata al dell'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares. Il presidente uscente, che sta conducendo una campagna in vista del voto finale al ballottaggio del 24 aprile contro la candidata di estrema destra Marine Le Pen, ha detto a France Info radio di essere a favore di un tetto a livello dell'Ue per la retribuzione dei massimi dirigenti.

Il pagamento multimilionario consegnato l'anno scorso Tavares, quando la casa automobilistica francese Psa si è fusa con la rivale italo-americana Fiat Chrysler per formare Stellantis, una delle più grandi case automobilistiche del mondo, è emersa come una questione di primo piano nelle elezioni. Macron e Le Pen stanno tentando di corteggiare i 7,7 milioni di persone che hanno votato al primo turno per il candidato di sinistra Jean-Luc Mélenchon, che ha descritto il ballottaggio finale come "una scelta tra due mali". "Stiamo parlando di somme astronomiche. Dovremmo mettere un limite a questo sistema e potrebbe funzionare se agiamo a livello europeo", ha detto Macron, secondo cui "dobbiamo lottare in Europa per avere una remunerazione che non possa essere offensiva", e prima o poi “dobbiamo stabilire dei limiti e avere una governance per la nostra Europa che renda le cose accettabili, altrimenti la società, a un certo punto, esploderà".

Un recente sondaggio per France 24 ha mostrato che il 34% degli elettori di Melenchon ha affermato che avrebbe sostenuto Macron contro il 30% di Le Pen, mentre il 36% era indeciso. Questi voti potrebbero essere decisivi per stabilire chi sarà il futuro inquilino dell'Eliseo.