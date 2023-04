Stazione evacuata e oltre 100 treni cancellati per un asciugamani elettrico

Il banale guasto di un asciugamani elettrico ha portato all'evacuazione di un'importante stazione ferroviaria e dunque alla cancellazione e al ritardo di centinaia di treni. L'allarme antincendio è scattato alla Stazione centrale di Bruxelles, tra le più trafficate del Belgio, quando del fumo si è propagato vicino ai binari 5 e 6. Le esalazioni provenivano dall'asciugamani elettrico del bagno pubblico, andato in corto circuito per un malfunzionamento.

Le autorità, non conoscendo le cause all'origine dell'allarme, hanno reagito senza mezze misure. "Per motivi di sicurezza, la Stazione centrale di Bruxelles è stata evacuata", ha detto al giornale Bruzz il portavoce della Sncb, la Società nazionale delle ferrovie del Belgio, Dimitri Temmerman. "Tutti i treni sono stati fermati per un po' nelle stazioni adiacenti a Bruxelles o, per quanto possibile, deviati su altre tratte", ha aggiunto il portavoce. Il traffico è stato dunque interrotto anche nelle altre due stazioni ferroviarie di Bruxelles, paralizzando i treni in tutta la capitale belga.

L'episodio, secondo la testata The Bulletin, ha portato alla completa cancellazione o al ritardo di 113 treni. In totale circa 630 treni sono stati colpiti dall'incidente, con oltre 8.600 minuti di ritardo accumulati nel contesto dell'evacuazione. Dopo l'ispezione dei vigili del fuoco, il traffico ferroviario è stato autorizzato a riprendere, ma i ritardi sono continuati per diverse ore.

La Stazione centrale di Bruxelles è uno snodo fondamentale per il traffico ferroviario in Belgio, con treni provenienti da tutto il Paese che passano attraverso sei binari al ritmo di un mezzo per piattaforma ogni tre minuti nelle ore di punta. Il minimo ritardo su una tratta ha dunque un effetto domino sugli altri servizi.