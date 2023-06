Statua inclinata, non rimossa: la nuova mossa per evitare la cancel culture

Un grande sindaco, che ha trasformato Vienna in una capitale moderna e internazionale, creando la sua rete di tram, ampliando la fornitura di gas, elettricità e acqua potabile nelle case e costruendo parchi, giardini comunali, case di cura e ospedali. Ma anche un fervente antisemita, al punto tale che Adolf Hitler lo ha citato tra i personaggi degni di nota nel suo Mein Kampf addirittura definendolo "il più formidabile sindaco tedesco di tutti i tempi". Karl Lueger, che è stato borgomastro della città dal 1897 al 1910, anno della sua morte, è un peronaggio controverso nella nazione. Una sua statua che lo ritrae, in una piazza a lui dedicata in città, è stata più volte imbrattata da manifestanti indignati del fatto che la città celebrasse un antisemita riconosciuto. Le richieste di rimozione del monumento sono arrivate da più parti negli ultimi anni, ma il Consiglio comunale le ha sempre rigettate.

Ora però ha provato a trovare un compromesso allo scopo di evitare la 'cancel culture', ma che è stato pensato per sottolineare comunque che il personaggio nonostante il bene che ha fatto alla città è anche quantomeno discutibile per le sue idee, anche per i tempi in cui viveva. Una giuria nominata dal Comune ha proposto una soluzione che si colloca a metà strada tra il riconoscimento dei meriti civici di Lueger e la condanna del suo razzismo: la statua sarà inclinata di 3,5 gradi verso destra. L'idea, proposta nel 2010 da Klemens Wihlidal, uno studente d'arte, dovrebbe dare all'osservatore un fastidioso senso di disorientamento, poiché si ritiene che l'angolo di inclinazione scelto sia proprio quello in cui l'occhio umano inizia a notare che qualcosa non va.

La statua, alta 4,5 metri, e il suo basamento saranno lasciati intatti e l'unica modifica sarà l'aggiunta di uno strato di cemento a un lato delle fondamenta, per un costo di circa 150mila euro. La giuria ha descritto il progetto come una "perturbazione dello spazio pubblico". "L'approccio artistico solleva domande e le mantiene aperte", ha dichiarato la giuria, secondo cui "attraverso l'inclinazione, la pretesa di monumentalità della statua viene infranta. Questo messaggio visivo è evidente anche senza alcuna informazione preliminare".