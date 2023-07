Il Parlamento Ue salva le mucche: non saranno considerate "super inquinanti"

La lobby degli allevamenti intensivi ha vinto un'altra battaglia in Europa, ottenendo l'esclusione del settore dei bovini dalla direttiva sulle emissioni industriali. L'obiettivo generale era quello di evitare l'equiparazione delle stalle di grandi dimensioni alle industrie, ma soprattutto di lasciare fuori i bovini dalla normativa, che al momento include allevamenti di pollame e di maiali, ma solo a partire da soglie molto elevate. Grazie ad una pressione costante e convincente, l'industria della carne e dei prodotti lattiero-caseari è riuscita ad ottenere un successo grazie ai voti di tutto l'arco della destra, insieme al sostegno decisivo da parte di un alcuni membri liberali del gruppo Renew.

Esclusione mirata

Oggi 11 luglio in plenaria a Strasburgo si è votato sulla direttiva sulle emissioni industriali (Ied) e sulla direttiva sulle discariche di rifiuti. La posizione negoziale del Parlamento europeo è stata adottata dai deputati con 396 voti a favore, 102 contrari e 131 astensioni. Per quanto riguarda gli allevamenti i deputati hanno votato però per mantenere le norme in vigore che coprono gli allevamenti di suini con più di 2000 posti (oltre 30 kg), o con più di 750 posti per scrofe, e quelli di pollame con più di 40mila posti, nonché le aziende agricole con almeno 750 unità di bestiame (Uba). Il Parlamento ha escluso di estendere il regime anche agli allevamenti di bovini, come proposto dalla Commissione europea con una soglia di 150 Uba per tutto il bestiame.

L'esecutivo europeo aveva chiesto di includere gli allevamenti intensivi nella nuova normativa, essendo considerati i principali responsabili di alcune tipologie di emissioni, in particolare di ammoniaca (connessa a pollame e suini) e del metano, legato alle mucche da latte e bovini da carne. Secondo le stime della Commissione europea la misura sugli allevamenti industriali avrebbe interessato meno del 2% degli allevamenti bovini più inquinanti dell'Ue. I dati dello European Environmental Bureau parlavano di circa il 13% degli impianti europei colpiti da queste misure. Per chi fosse rientrato nelle soglie, frutto di compromessi tra Bruxelles, eurodeputati e Stati membri, erano previsti costi maggiori, controlli superiori ma soprattutto l'impegno a dover adottare le migliori tecnologie disponibili per abbattere le sostanze inquinanti. Un impegno che questo comparto dell'industria agroalimentare ha rifiutato di assumersi.

Vittoria della destra

Insieme ai liberali è stato decisivo il supporto di tutto l'arco della destra, dai popolari del Ppe, ai riformisti e conservatori di Fratelli d'Italia fino agli eletti della Lega di Identità e democrazia. "La direttiva, per come era stata concepita dalla Commissione europea, era un attacco diretto ai nostri allevatori, che avrebbero rischiato di chiudere le loro attività, in particolare i più piccoli, con un taglio alla produzione fino al 20%", ha commentato in una nota l'eurodeputata leghista Rosanna Conte (Id). E questo perché Bruxelles aveva deciso di equiparare le emissioni derivanti dalle stalle a quelle degli impianti industriali.

La politica veneta ha gioito al contempo per aver contribuito a bloccare oggi la richiesta di divieto di conservanti potenzialmente cancerogeni, obbedendo alle richieste dell'industria dei salumi. "Siamo riusciti a far rigettare al Parlamento europeo l'obiezione sui nitrati e nitriti, proposta dai Verdi, e che chiedeva un divieto totale e immotivato a questi conservanti così fondamentali per il nostro settore della carne e dei nostri salumi", ha dichiarato Conte.

Fattorie come industrie

Secondo l'Agenzia europea per l'ambiente, il settore zootecnico da solo è responsabile del 54% di tutte le emissioni di metano di origine antropica dell'Ue, soprattutto a causa dei bovini. Gli allevamenti inquinano anche l'acqua, l'aria e il suolo attraverso le emissioni di ammoniaca e ossido di azoto. L'impatto principale è sull'acqua, visto che gli allevamenti sono responsabili del 73% dell'inquinamento idrico dell'agricoltura europea. Non a caso negli ultimi anni numerose sono state le proteste nelle zone rurali, in Spagna come in Italia, contro il proliferale di questi impianti, molto lontani dall'immagine bucolica delle fattorie e assimilabili invece a vere e proprie fabbriche.

Amarezza e sconforto si registrano sul fronte ambientalista. "La perdurante influenza della lobby dell'agricoltura industriale nel Parlamento europeo significa che gli allevamenti super-inquinanti che impacchettano gli animali in condizioni orribili continueranno ad avvelenare la nostra aria, il suolo e l'acqua", ha commentato in una nota Marco Contiero, direttore delle politiche agricole di Greenpeace Ue. Secondo l'associazione ambientalista i grandi allevatori restano degli "intoccabili" a discapito invece dei produttori piccoli e medi, che sono costretti a subire tutto il peso dell'inquinamento provocato dai giganti dell'agroindustria.