Niente sdraio se sei "africano": gli stabilimenti balneari accusati di razzismo

Il litorale più esclusivo di Francia, a quanto pare, è anche il più discriminatorio. Almeno stando alla denuncia della ong Sos Racisme, che ha realizzato un'inchiesta su alcuni stabilimenti balneari della Costa Azzurra. Scoprendo che spesso trovare lettini e ombrelloni liberi per chi non è bianco è un'impresa.

L'ong ha inviato coppie di diverse origini etniche in esclusivi lidi privati della Riviera e con il supporto di telecamere nascoste ha documentato il modo in cui ciascuna di esse è stata accolta. A una coppia descritta come di "aspetto nordafricano" che ha richiesto lettini è stato detto che erano tutti riservati. Pochi minuti dopo, a una coppia bianca che aveva fatto la stessa richiesta sulla stessa spiaggia privata sono stati dati lettini in prima fila vicino al mare.

La discriminazione spesso è scattata già al momento della prenotazione telefonica: “Ho chiamato per prenotare due lettini dando un nome dal suono africano, e mi è stato detto che non c'era posto. Quando ho richiamato e ho dato un nome francese, stranamente c'erano ancora posti", ha raccontato uno degli 'infiltrati' a Le Monde.

Stando ai dati raccolti da Sos-Racisme, non si tratta di casi sporadici: le discriminazioni razziali sono state verificate in un terzo delle spiagge private di Juan-les-Pins e Antibes, e anche in due locali notturni su tre a Marsiglia e Aix-en-Provence. “Abbiamo riscontrato che la discriminazione può essere basata sull'abbigliamento, sul colore della pelle, sull'aspetto fisico e sull'origine della persona. È ingiusto e intollerabile vivere in questo modo", ha detto Karima Es-slimani, di SosRacisme.

L'organizzazione afferma che i video e le testimonianze raccolti faranno parte di un fascicolo che servirà per presentare un esposto in procura. L'azione legale riguarderà gli stabilimenti e i locali dove le discriminazioni documentate fanno presupporre uno schema ben preciso. “Stiamo lavorando con avvocati pro-bono che hanno bisogno di molti dettagli per intraprendere un'azione legale contro questi luoghi. Useranno queste informazioni anche per redigere rapporti annuali che delineano la discriminazione per area”, ha aggiunto Paula Cornette della ong. "Questa situazione è il risultato di un chiaro fallimento delle autorità pubbliche nel bandire la discriminazione razziale", attacca Dominique Sopo, presidente di Sos Racisme.

Un rapporto sul razzismo in Francia del Comitato consultivo nazionale per i diritti umani, pubblicato il mese scorso, afferma che la società francese sta diventando più tollerante. Ha collocato l'"indice di tolleranza" annuale a 68 su 100, il più alto in assoluto, secondo il segretario generale del comitato, Magali Lafourcade. Tuttavia, i pregiudizi contro alcune comunità, inclusi musulmani e rom, continuano a destare particolare preoccupazione.

Il Comitato afferma che circa 1,2 milioni di persone sono vittime di aggressioni a sfondo razziale ogni anno nel Paese, mentre ci sono solo 1.000 condanne in tribunale per reati denunciati, spesso a causa della riluttanza delle vittime a rivolgersi alla polizia."Vediamo che le istituzioni non riescono a rendersi conto che questo è un problema criminale", ha affermato Lafourcade. "Se ci fossero molte denunce, molte azioni legali e molte condanne, potremmo sperare in una diminuzione dei casi", ha aggiunto.